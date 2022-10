Covid-19. Como o Governo quer salvar a TAP

No combate à covid-19, a sobrevivência da TAP é uma das prioridades do Governo. Dentro de dias, o Executivo de António Costa irá lançar um pacote de medidas para apoiar o setor da aviação, no quadro da flexibilidade que a Comissão Europeia veio conceder às regras relativas aos auxílios de Estado.

Segundo o “Jornal de Negócios” desta segunda-feira, para um alívio nos custos, a TAP deverá ver diferido o pagamento de contribuições e impostos, como a taxa social única e parte do IRS, tal como isentadas algumas taxas aeroportuárias.

O Estado deverá conceder financiamento direto à companhia aérea. O valor em causa, que será feito junto de entidades internacionais, todavia, não está ainda fechado.

A possibilidade de um financiamento direto do Estado ou de um aumento de capital pela Parpública, a holding estatal que detém 50% da companhia, são admitidas no guião da Comissão Europeia para os apoios às companhias aéreas no atual cenário, lembra o jornal.

O diferimento relativo aos encargos com “leasing” de aviões e empréstimos bancários as moratórias é também uma hipótese em cima da mesa. Muitas companhias aéreas já deixaram de pagar aos locadores.

De acordo com o jornal, a TAP poderá negociar também um adiamento do pagamento dos encargos com os “leasings” operacionais, que respeitam a cerca de três quartos da sua frota.