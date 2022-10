A verdade e nada mais que a verdade

Um dos grandes teóricos da comunicação do século XX explicou-nos como o pseudo-evento tende cada vez mais a substituir o evento em si mesmo. O semiólogo Daniel Boorstin (1914-2004) deixou-nos como testamento toda uma teoria em forma de alerta: se queremos receber a informação transparente, fiável e segura, se queremos realmente saber o que se passa, é necessário todo um exercício de depuração da mesma já que aquilo que chega até nós vem transformado, alterado, como que infetado (para usar um termo adaptado ao período que vivemos).

Só retirando essas camadas que mais não são do que os interesses dos agentes relacionados com a informação em causa, só fazendo essa desinfeção total podemos chegar à verdade.

No panorama informativo vertiginoso deste século XXI, com a multiplicação de fontes e o jorrar continuo de “notícias” tantas vezes marcadas pela superficialidade, falsidade e interesse meramente relativo – quando não nulo -, não será sempre urgente esse exercício. O problema é que há momentos na História em que ele se torna imperativo para que a informação essencial viaje limpa de qualquer complemento extra ou acrescento supérfluo, que deturpe ou adultere, nesse percurso que separa o emissor do recetor que somos todos nós.

O momento atual, que por vezes nos parece surreal mas que infelizmente é ultra-real, é claramente uma dessas ocasiões: precisamos de ser bem informados, de saber o que realmente se passa, pois só assim é possível agir em conformidade e, não menos importante, aceitar as limitações que nos são impostas e as consequências que as ondas de choque geradas pelo que está a acontecer agora vão ter mais tarde nas nossas vidas.

A questão da comunicação é por isso uma enormíssima responsabilidade nos ombros daqueles que têm de gerir a crise atual. Mais uma, seguramente, mas não a menos importante.

No conforto das nossas poltronas de meros observadores em quarentena, é fácil ir apontando o dedo a quem tem essa missão: governantes, autoridades e agentes de saúde ou jornalistas e órgãos de comunicação social e, nessa medida, convém muita lucidez e pouca teoria da conspiração, que as redes sociais tentam alimentar, para perceber que o esforço geral tem sido claramente o de tentar fazer o melhor possível. E quem podemos imaginar querer outra coisa?

O que também sabemos todos é que nem sempre querer é poder. Nem sempre o esforço é suficiente e nem sempre o melhor possível chega. Como em muitas outras áreas, o momento atual torna imperativo e obrigatório um esforço superlativo, para lá do normal, pois de outra forma...não vai chegar.

Nas últimas semanas o país segue com ansiedade as últimas noticias do dia relativas à evolução do vírus e aos seus efeitos colaterais. Essa informação tem chegado com a cadência necessária, como tem chegado também a longa lista de orientações que a população deve seguir à risca para ganhar esta guerra. É claro que há peripécias que não passam despercebidas aos mais atentos, como a concorrência descarada entre agentes políticos que, não querendo ficar fora do espaço mediático tão disponível por estes dias, multiplicam as declarações ao país e as conferências de imprensa, sobrepondo-se de forma caricata e tendo, por vezes, como efeito confundir aqueles que esperam ser esclarecidos e informados.

Mas o que não pode mesmo acontecer são coisas como governantes dizerem que nada falta ao SNS, as autoridades de saúde enganarem-se nos números sobre certas zonas do país (depois de há dois meses nos terem garantido que o que estamos a viver nunca iria acontecer) ou os jornalistas cederem à tentação natural de moralizar a nação, distraindo-se assim do que deve ser a essência do jornalismo: a verdade. Apesar da certeza sobre as boas intenções de todos os agentes citados, é bom que todos eles percebam que, em nome de uma correta comunicação, baseada na realidade dos factos e fundamental na gestão desta crise, não podem e não devem convencer por antecipação os portugueses de que estão de parabéns porque o “nosso vírus” cresce menos que o dos vizinhos.

Não podem nem devem porque ao afagarem o ego coletivo facilmente levam ao desleixo. Dos governantes temos de exigir informação rigorosa e transparência total, das autoridades de saúde um rigor técnico extraordinário como extraordinário é o problema que têm em mãos e da comunicação social – que poucas vezes como agora teve um papel tão relevante – que faça esse exercício de matar a teoria de Boorstin antes de nos dar notícias. Só assim estas nos vão chegar com a verdade que o momento pede e nós devemos exigir e só assim uma sociedade inteira poderá ultrapassar tudo o que lhe está a acontecer talvez de forma menos traumática.

Se noutro tipo de guerras é milenar a tradição de manipular a informação para enganar o inimigo, no caso da que enfrentamos hoje não há outra arma que não seja a verdade.