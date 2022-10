Portugal com 11278 infetados e 295 vítimas mortais

Existem neste momento 11278 pessoas infetadas com o novo coronavírus. São mais 754‬ casos do que os registados no sábado, o que representa um aumento de quase 7,16%. Na véspera, esse aumento tinha sido de 6,45%.

Há ainda 295 vítimas mortais a lamentar, mais 29 do que no dia anterior, o que denota um crescimento de 10,9% nas últimas 24 horas.

Destaque também para o número de doentes em cuidados intensivos: são agora 267. No sábado eram 251.

No total, são agora 1084 as pessoas internadas. Mais 9 pessoas em relação a sexta-feira quando se registavam 1075 internamentos.

Aguardam resultados laboratoriais 4962 pessoas.O número de casos recuperados permanece inalterado (75 pessoas).

O grupo etário mais afetado é aquele que se encontra entre os 40 e os 49 anos (‭2058‬), logo seguido pelos que têm entre 50 e 59 (2033‬) e os que têm entre 60 e 69 anos (‭1491‬). É entre as mulheres que há maior incidência doença.

A evolução da doença em Portugal vem confirmar a dinâmica registada noutros países: é entre os mais velhos que o vírus é ainda mais perigoso. Das 295 vítimas mortais, 184 tinham 80 anos ou mais.

A região Norte continua a ser, de longe, a mais afetada com 6530 infetados. E é também a região Norte que regista mais vítimas mortais (158), seguida da região Centro (72), da região de Lisboa e Vale do Tejo (58) e do Algarve (7).