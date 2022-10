Há um robot nas ruas de Túnis a perguntar às pessoas porque não estão em casa

Um robot não pilotado anda a percorrer as ruas de Túnis, a capital da Tunísia, abordando as pessoas na rua, perguntando-lhes o que estão a fazer e exigindo que mostrem um documento de identificação.



Com o país em confinamento obrigatório desde 22 de março, é mais uma forma de impor às pessoas que respeitem as obrigações decretadas. Não ficou imediatamente se existem mais robôts do mesmo género a circular, mas aquele já se tornou popular nas redes sociais.

Produzido pela empresa Enova Robotics, baseada na cidade de Sousse, o robot usa câmaras termográficas e de infravermelhos. Funciona autonomamente, por inteligência artificial, mas dispõe de sistemas sonoros que permitem à polícia falar diretamente com supostos violadores do confinamento, verificando os seus documentos.

"Respeite a lei. Fique em casa para limitar a disseminação do vírus e salvaguardar vias humanas", vai dizendo o robot enquanto circula pelas ruas. Embora haja quem diga que é demasiado lento para ser realmente eficaz, a sua presença parece ter sido geralmente bem recebida.

A Tunísia tem neste momento 553 casos de COVID-18 e 19 mortos, segundo números oficiais.