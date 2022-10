Estados de emergência. Escrutínio aos governos regressa dentro de momentos

Quinta-feira, um húngaro preocupado com a falta de testes à covid-19 no seu país enviou um e-mail a uma das unidades de saúde de Budapeste. Recebera informação de que a equipa olímpica húngara de natação fora testada e queria saber porque ainda não sucedera o mesmo com os profissionais da saúde. Poucos minutos depois recebeu resposta a assegurar que o Governo está a trabalhar para alargar os testes a quem mais precisa. Logo a seguir veio mais uma mensagem, desta vez com a transcrição da lei aprovada pelo Parlamento na segunda-feira, que prevê penas de até cinco anos para quem espalhar “informação falsa” sobre os esforços das autoridades para conter o novo coronavírus.

A história foi partilhada com o grupo de defesa dos direitos humanos e liberdades civis Hungarian Helsinki Committee. András Kádár, codiretor desta organização não-governamental, partilhou-a com o Expresso para ilustrar o perigo que o novo leque de poderes do Executivo de Viktor Orbán pode representar para as liberdades dos húngaros.

