Covid-19. Estes apoios não salvam negócios (guia para pequenos e grandes empresários, sócios ou senhorios)

Quem trabalha a recibos verdes não tem salários nem emprego protegidos pelo regime de lay-off simplificado, que assegura ao trabalhador dois terços da remuneração, quer esteja com contrato suspenso ou horário reduzido. Tem outro mecanismo ao seu dispor, o Apoio Extraordinário por Redução de Atividade. Mas o nome induz em erro. É que não basta reduzir atividade, é preciso ter faturação zero para poder requerer um apoio que não vai além dos €438,81. “Não chega para viver”, mas nem a esse Carolina Almeida terá direito.

Quando há um ano abriu atividade para poder trabalhar precariamente numa cadeia de lojas, foi-lhe imposto pela Autoridade Tributária um ano de isenção nas contribuições para a Segurança Social. Começaria a pagar contribuições apenas no final deste mês. Não vai fazê-lo porque entretanto a loja fechou, uma vez decretado o estado de emergência, e o empregador “despachou” de imediato todos os funcionários a recibos verdes que lá trabalhavam. “Os trabalhadores da empresa foram obrigados a tirar férias. Nós fomos simplesmente mandados embora”, explica ela.

