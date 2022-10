Covid-19. Acusado de "amordaçar" a imprensa, Governo espanhol obrigado a aceitar perguntas por videoconferência

A tendência para que em tempo de guerra a primeira vítima seja a verdade não implica que os Governos mintam aos jornalistas e à opinião pública enquanto dura a batalha à pandemia da Covid-19. Em Portugal, quando anunciou o estado de emergência, o Presidente da República garantiu que ninguém ia mentir aos portugueses, e colocou-se como penhor da transparência da informação. Em Espanha, porém, com a crise em picos dramáticos - mais de 10 mil mortos, o sistema de saúde em colapso e 674 óbitos nas últimas 24 horas -, o Governo tentou controlar a informação de uma maneira que em Portugal não acontece: o secretário de Estado da Comunicação Social é que recebia por escrito as perguntas de todos os jornalistas espanhóis, depois filtrava-as e ele própio questionava o primeiro-ministro, Pedro Sáchez - numa sala onde só estavam os dois - colocando-lhe apenas as que achava mais indicadas e sem réplicas.

Este método de controlo de informação, gerou uma revolta dos jornalistas, das organizações profissionais da imprensa, e de grande parte da imprensa espanhola - uma vez que por razões sanitárias os repórteres estão impedidos de entrar no Palácio da Moncloa, sede do Governo, para as conferências de imprensa diárias. O "Libertad Digital" foi o primeiro jornal a recusar-se a participar nas conferências de imprensa e ontem seguiu-se-lhe o El Mundo que escreveu um editorial violento este sábado a invocar o “direito constitucional à informação”, classificando o controlo governamental das perguntas como uma “anomalia democrática” e um “autêntico escândalo”, e recusando-se a “participar nas farsas” desses “sucedâneos de conferências de imprensa. A direção do diário espanhol chamou “comissário político” ao secretário de Estado da Comunicação, Miguel Ángel Oliver, que filtrava as perguntas “a seu gosto”.

Esta posição já surgiu dias depois de o próprio secretário de Estado ter recusado as propostas das associações de jornalistas para serem realizadas perguntas por videoconferência (como por exemplo já tem acontecido em Portugal e noutros países durante esta crise). “A tecnologia hoje facilita que possamos exercer o nosso trabalho sem risco, mas o Governo prefere usar a mordaça”, acusou ainda o El Mundo.

Perante a contestação que durou vários dias e o boicote generalizado de muita imprensa de referência, o Governo acabou por recuar este domingo, passando a permitir a intervenção direta dos jornalistas em conferências de imprensa por videoconferência. A secretaria de Estado da Comunicação enviou um comunicado às redações a informar que mudará as regras. Segundo o El País, o Executivo diz que porá em marcha um sistema seguro de videoconferência com rondas de perguntas semelhantes ao que já acontece no final dos Conselhos de Ministros do Governo espanhol.

Em Portugal, as conferência de imprensa diárias de atualização dos números da Covid-19 com a ministra da Saúde (ou o secretário de Estado) e a diretora-geral da Saúde (ou substituto), têm uma duração máxima de 20 minutos. Só têm presença física na sala alguns media: a RTP, que emite em sinal aberto para as outras televisões, uma das três televisões de forma rotativa (SIC, TVI e CMTV), e a agência Lusa. Há um limite de três perguntas para os repórteres presentes na sala e de três a cinco (conforme o tempo) de outros órgãos de informação que são sorteadas (e não selecionadas) depois de enviadas previamente por Whatsaap.