Países pobres pagam fatura mais alta da covid-19

À hora de fecho desta edição, passavam 24 horas desde que o número de infetados em todo o mundo ultrapassara um milhão. Contavam-se 219 mil recuperados e 54 mil mortos. A pandemia afeta todos, o vírus está longe de estar controlado, porém a rapidez de troca de informação entre a comunidade científica que trabalha na criação de uma vacina bate recordes.

“Sabe-se ainda pouco, mas o que se vai aprendendo sobre o vírus é partilhado. Isto é tão novo!”, diz Alex Vine ao Expresso, com uma nota de entusiasmo indisfarçável. O diretor do Programa de África do think tank britânico Chatham House diz que cada país “aprende com os outros”, dependendo dos recursos de que dispõe, do seu sistema de saúde e da sua cultura.

