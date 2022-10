O dia de um número duro e em que se soube também que 1.026 pessoas já foram travadas à entrada de Portugal: covid-19, um balanço nacional

Trinta e sete pessoas. Morreram 37 pessoas de acordo com o balanço diário da Direção-Geral da Saúde, divulgado esta sexta-feira e referente a quinta-feira. Nunca antes a covid-19 matou tanto em Portugal, é o pior dia ( no total, já são 246). Ainda assim o número de infetados mantém uma taxa de crescimento semelhante à dos dias anteriores: 9,4%, com mais 852 novos casos. No total, há em Portugal 9886 pessoas cujo texto foram positivos. Há 68 pessoas que já recuperaram.

No dia em que foram conhecidos dados sobre a mortalidade no país, no mês de março - em que 187 são explicados devido ao novo coronavírus -, António Costa, numa entrevista à Renascença, admitiu a possibilidade de entre os óbitos causados por outras doenças estarem pessoas contaminadas a quem a infeção não foi diagnosticada.

Por outro lado, e tal como avança este sábado o Expresso, o plano que o Governo quer pôr em marcha passa pela reabertura das aulas do 10º, 11º e 12º anos a 4 de maio, uma possibilidade baseada na expectativa de que o controlo do surto de covid-19 possa confirmar-se ao longo deste mês.

Por agora as indicações são as mesmas das últimas duas semanas: ficar em casa, sair só quando extremamente necessário e manter o distanciamento social. De acordo com os epidemiologistas do Imperial College, que estudaram o impacto da redução de contacto social em 202 países com base num modelo adaptado às características de cada um, o cenário português mostra que o distanciamento da população e em particular dos idosos permite reduzir para um quarto o número de mortes. Sem nenhuma medida aplicada, e segundo estes modelos, os números em Portugal podiam chegar aos 74 mil óbitos e 7,4 milhões de infetados, refletindo uma diferença de menos 57 mil mortes.

Depois de vários dias em que insistiu que o uso de máscara como proteção pouco adiantava, a DGS alargou a recomendação de uso de máscara cirúrgica para proteção à covid-19 a profissionais “fora das instituições de saúde” que lidem com doentes ou suspeitos e aos que prestam “serviços essenciais” à população. Isto inclui bombeiros, serviços de “limpeza e lavandaria”, profissionais ou voluntários de lares ou “pessoas institucionalizadas”, apoio “aos sem-abrigo” e funcionários de morgues ou cemitérios.

Questionada na habitual conferência de imprensa diária, Graça Freitas sublinhou que “nenhuma medida isolada é milagrosa”. “Desde o início que Portugal está alinhado com as recomendações da OMS, do Centro Europeu de Controlo de Doenças e da literatura médica. Se houver evidências novas, faremos alterações”, disse a diretora-geral da Saúde.

Os números

Quase meio milhão de portugueses vão ser abrangidos pelo novo regime de lay-off disponibilizado pelo Governo às empresas com o objetivo de “reduzir o desemprego e a extinção de postos de trabalho”. Há 425.287 trabalhadores neste regime, um número que ultrapassa o total de desempregados registados. Até agora foram aprovados processos de 22.275 empresas.

Num balanço após as primeiras duas semanas, o Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que foram feitas em todo o país 108 detenções por crime de desobediência. Eduardo Cabrita considerou como as situações mais gravosas as 29 detenções por violação do dever de confinamento obrigatório, 10 por violação da cerca sanitária de Ovar e 16 por várias tentativas em manter abertos estabelecimentos comerciais que deviam estar encerrados.

Em conferência de imprensa, o MAI anunciou ainda que desde que a fronteira foi encerrada e passou a ser controlada foram impedidas de entrar em Portugal 1.026 pessoas.

O festival Rock in Rio, à semelhança do que já tem acontecido com vários outros eventos culturais, foi adiado. A organização anunciou esta sexta-feira que a nona edição do evento tem novas datas: 19, 20, 26 e 27 de junho de 2021. O lugar? O mesmo de sempre: o Parque da Bela Vista, em Lisboa.

E terminamos com uma história que na verdade representa várias histórias: chama-se Vinay, nasceu em Moçambique e tem nacionalidade portuguesa; vive e trabalha na Grande Lisboa, foi à 'terra' onde tem família e agora precisa desesperadamente de um salvo-conduto do consulado para poder viajar até ao aeroporto de Goa ou de Deli. Vinay e outros 50 cidadãos portugueses estão retidos na Índia e pedem ajuda ao Governo português para regressarem.