Lisboa e Porto cancelam arraiais e festas populares

A Câmara Municipal de Lisboa decidiu cancelar as habituais marchas populares, arraiais e casamentos de Santo António. Em comunicado, autarquia e a EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, E.M. explicam que os riscos associados tornam imprudente a realização destes eventos.

“Na sequência dessas medidas de redução dos riscos de contágio, e atendendo ao desenrolar da atual pandemia e do período de confinamento e distanciamento social ter inviabilizado os ensaios, a Câmara Municipal e a EGEAC decidiram cancelar a edição de 2020 das Marchas Populares de Lisboa”, explicam.

No mesmo comunicado é ainda dito que “a elevada concentração de pessoas que marca os Arraiais Populares, vincando a força da sua tradição, é incompatível com a sua realização mesmo num cenário de achatamento da curva de contágio e da diminuição do número de infetados, razão pela qual a edição de 2020 dos Arraiais Populares está cancelada.”

“A edição de 2020 dos Casamentos de Santo António, da qual não foi possível realizar entrevistas e selecionar os nubentes, também está cancelada. As candidaturas para 2020 serão automaticamente consideradas para a edição do ano que vem”, acrescentam.

Porto cancela São João

Também a Câmara Municipal do Porto decidiu cancelar as festas de São João.

Em comunicado, a autarquia explica que, tendo em conta o “potencial risco para a saúde pública”, a decisão mais avisada é cancelar os eventos agendados.

“Uma medida que deixa os portuenses e todos os amantes desta grande festa certamente tristes mas que, nesta altura, se afigura a mais prudente, especialmente dada a incerteza de propagação do vírus e das suas consequências”, aponta em comunicado.

A autarquia acrescenta ainda que as verbas previstas serão agora realocadas para para financiar as “diversas acções de combate ao actual cenário de pandemia”.