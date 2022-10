Governo e Ordem dos Psicólogos disponibilizam linha de apoio psicológico

O SNS 24 disponibilizou uma linha de aconselhamento psicológico, "tendo em conta a prioridade que devemos atribuir à saúde mental dos cidadãos neste momento de crise", lê-se em comunicado.

O serviço está disponível desde o dia 1 de abril e resulta de uma parceria entre os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Ordem dos Psicólogos Portugueses.

Esta nova linha conta com 63 psicólogos e destina-se à população em geral, embora o comunicado se refira em concreto aos profissionais de saúde, proteção civil e forças de segurança.

Os objetivos são descritos como "claros" e prendem-se com "ajudar a uma melhor gestão das emoções como o stress, a ansiedade, angústia e medo" e "reforçar o sentimento de segurança da população e dos cuidadores", estando previsto o "encaminhamento para entidades de apoio em caso de necessidade".

Ainda de acordo com a nota, numa fase inicial o projeto, que contou com um financiamento da Gulbenkian no valor de 300 mil euros, "será acompanhado por uma comissão que irá otimizar a integração e articulação com a rede de serviços de saúde mental".

Com a criação desta nova linha, o "SNS 24 reforça uma das suas missões, que passa por assegurar melhor acessibilidade à saúde e maioreficiência na gestão dos recursos, prestando mais apoio aos cidadãos,designadamente a lidar com o isolamento e os problemas de saúde mentala ssociados, no momento crítico que o país atravessa".