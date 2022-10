Covid-19. Entrevista ao Comissário da Economia: Regras orçamentais podem ficar suspensas até 2022

O comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, admite que a recessão económica poderá ser muito maior do que a que atingiu a União Europeia em 2009, mas acredita que a retoma desta vez poderá ser mais rápida. Para isso será determinante uma resposta comum e um plano de retoma que tem de arrancar já. Quanto à disciplina orçamental, adianta que continuará suspensa enquanto houver severa quebra económica. Paolo Gentiloni, que já foi primeiro-ministro de Itália, não descarta a discussão sobre coronabonds, mas defende que a solução económica não passa por uma única ferramenta, mas por um pacote de medidas. É preciso mais e é preciso reforçar também o orçamento da Comissão Europeia para os próximos sete anos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que não podemos demorar um, dois ou três anos a inventar novas ferramentas. Parece-lhe que devemos simplesmente esquecer a questão dos coronabonds e focar-nos noutras opções?

Penso que todas as nossas opções devem ter em conta os objetivos e desafios que enfrentamos. Esta crise é sem precedentes e por essa razão requer uma resposta sem precedentes. Em segundo lugar, não afeta só alguns países, não é a repetição da crise financeira de há dez anos. No final desta crise, e do ponto de vista económico, não vamos ter vencedores e vencidos. Ou ganhamos todos ou a Europa perderá no seu conjunto. Não é possível deixar uma ação conjunta apenas para a política monetária e o Banco Central Europeu. Precisamos de uma resposta conjunta na política orçamental e há várias ferramentas possíveis, não apenas uma. É neste contexto que deve ser enquadrada a discussão da emissão de dívida.

