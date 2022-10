Covid-19. BE quer mais investimento (e menos Europa) para enfrentar a crise

Para a esquerda, a oportunidade é única — e falhar constituiria um golpe irreparável no discurso que mantém desde a crise de 2008. Foram anos a defender que a receita da austeridade iria azedar, a associar a troika à direita e a garantir que uma crise não se paga com ondas de despedimentos e cortes nos salários. E foram anos de uma solução de Governo inédita, montada com a premissa de apagar as marcas da austeridade e devolver rendimentos perdidos. Com a pandemia a ameaçar mergulhar o país — e o mundo — numa recessão sem precedentes, chega finalmente a oportunidade para mostrar qual é, então, o caminho alternativo — e se ele nos vai salvar de uma crise comparável à da última década.

