Ciência. Fragilidades do vírus abrem portas à “supervacina”

A corrida à vacina contra o novo coronavírus passa pelo laboratório que Deborah Fuller dirige na Universidade de Washington, o mesmo que desbravou caminho aquando dos surtos de SARS (síndrome respiratória aguda grave) e MERS (síndrome respiratória do Médio Oriente).

Será uma prova de fogo para o uso de novas vacinas de ADN e ARN (moléculas que armazenam informação genética), que instruem as células do corpo a produzir uma proteína viral capaz de resposta imunitária. “Os resultados em ratos e macacos foram maravilhosos. Começaram uma semana depois de acedermos ao genoma do vírus”, revela Fuller numa entrevista ao Expresso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.