Antonio Costa e a Covid-19. Pior do que a pandemia seria juntar-lhe depois austeridade

O fim da batalha ainda está longe, mas já se afinam estratégias para a longa guerra que se seguirá a seguir: a da crise na economia. O Governo vai colocando as peças que tem no tabuleiro, que não são muitas. São armas de argumentação política sobretudo para usar na Europa. Desta vez, a resposta não pode ser como foi em 2008: austeridade não, isso significaria o fim da União Europeia. Agora, a linha da frente tem dois pesos mais pesados e Portugal usa-os como escudo. Já não é a Grécia e Portugal. É a Itália e logo depois a Espanha. Demasiado grandes para caírem.

O que será o futuro das políticas do país depende de duas variáveis que são ainda uma incógnita: a resposta europeia e o tempo que durará a paralisação — António Costa fala num “túnel de dois a três meses”, numa entrevista à Rádio Renascença, para a primeira vaga da epidemia, a que pode suceder outra vaga meses mais tarde. Com todas as incógnitas, não há planeamento que possa ser feito. “Estamos no olho do furacão, ninguém consegue um planeamento de longo prazo”, diz ao Expresso fonte do núcleo duro de António Costa.

