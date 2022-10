Vinay é português e está retido na Índia: “Quero um avião que me leve a Lisboa. Preciso de um salvo-conduto para chegar ao aeroporto”

Vinay já devia estar a trabalhar. Foi apanhado pelo 'lock-down' que a Índia decretou a 25 de março, por causa da covid-19, e que o impediu de viajar de carro para apanhar aquele que teria sido o voo normal de regresso a casa. "Eu podia ter comprado um novo bilhete com a KLM. Tinham um voo que ia sair de Deli. Mas para chegar até lá preciso de um salvo-conduto do consulado [de Portugal] em Goa ou da embaixada em Deli, para poder viajar de carro até lá. E o salvo-conduto tem de ter a matrícula do carro em que vamos viajar. Tenho mandado imensos e-mails mas as respostas não são as que preciso. Sem salvo-conduto da embaixada para entregar às autoridades de Diu não consigo sair daqui. Eles não autorizam. Isto está em 'lock-down".

