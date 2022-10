Covid-19. Recessão extrema lança PIB para níveis do século XX

A economia portuguesa arrisca-se a afundar até à década de 90 caso se concretizem os piores cenários, hoje em cima da mesa, quanto ao impacto da pandemia da covid-19 no consumo, no investimento e nas exportações para 2020. A brutal incerteza quanto à duração e profundidade desta repentina ‘quarentena’ económica não permite traçar mais do que cenários de crescente pessimismo. Para já, o ponto central do cenário mais adverso do Banco de Portugal (BdP) ainda aponta para uma recessão na casa dos 5%. Mas os peritos do Católica Lisbon Forecasting Lab já falam de um colapso de 20% caso a paralisação se prolongue por seis meses.

Foi entre estas duas balizas que o Expresso decidiu calcular em quantos anos pode o coronavírus fazer recuar a riqueza gerada pela economia portuguesa. Recorrendo à série do PIB a preços constantes — e assumindo uma taxa de inflação na ordem dos 0% em 2020 —, eis o trambolhão esperado para este ano.

