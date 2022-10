Covid-19. Mais de 24 mil espetáculos anulados em Portugal até final de maio

A covid-19 provou um cenário desolador no panorama cultural em Portugal: 7.866 espetáculos cancelados, 15.412 espetáculos adiados, 1.537 espetáculos suspensos.

A APEFE (Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos) fez um levantamento exaustivo e detalhado, em conjunto com as principais empresas de bilhética nacionais – Ticketline, Blueticket e BOL –, do número de espetáculos anulados no país inteiro, com realização prevista entre 8 de março e o próximo dia 31 de maio. De acordo com os dados revelados por cada uma das empresas contabilizaram-se pelo menos 364 promotores envolvidos.



A divulgação destes dados permite uma leitura real e fidedigna do impacto económico no sector dos espetáculos ao vivo, decorrente das medidas de contenção da crise epidémica e que levou à paralisação total da atividade de milhares de pessoas, mesmo antes da declaração do estado de emergência, a 18 de março.