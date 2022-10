Covid-19. Governo quer manter aumentos e admissões na Função Pública

Apesar da crise que se avizinha, o Governo vai insistir no aumento dos salários da Função Pública previstos este ano e manter o plano de admissões para o Estado, conta o “Jornal Económico” esta sexta-feira.

Fontes oficiais do executivo de António Costa garantiram ao semanário que o Governo está empenhado em “honrar a palavra dada”, desde que não comprometa a sustentabilidade da economia.

“O Governo mantém o compromisso com a valorização dos trabalhadores reiterando que esta não se esgota na questão salarial, motivo pelo qual aprovou um programa plurianual, alinhado com os objetivos de valorização e rejuvenescimento dos trabalhadores da Administração Pública e das carreiras”, disse fonte do Ministério da Modernização e da Administração Pública, tutelado por Alexandra Leitão.

Para o mês de março estava previsto um aumento de dez euros para os funcionários públicos com salários mais baixos – 683,13 euros.