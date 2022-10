Covid-19. Em Melgaço, a preocupação viajou 12 quilómetros: de Parada do Monte para o centro de saúde

5+5. As contas da covid-19 são fáceis de fazer e equilibram o concelho de Melgaço por estes dias. Parada do Monte, o lugarejo minhoto às portas de Espanha que se viu cercado na semana passada por já apresentar três casos, todos em idosos com mais de 80 anos, evoluiu “muito favoravelmente” e “estabilizou”, garante ao Expresso Manoel Batista, presidente da Câmara de Melgaço.

Os casos ascenderam a cinco, mas desde o passado domingo que não houve mais nenhum. Rapidamente Manoel Batista desvia as atenções dali para nos levar para o centro de saúde de Melgaço, bem no centro da vila. De Parada do Monte até lá, levaríamos 20 minutos de carro.

Há cinco casos confirmados em profissionais de saúde. “Depois de uma grande pressão que fiz junto da tutela, a saúde no trabalho fez um rastreio a todos os profissionais do centro de saúde e percebeu que cerca de 20 profissionais têm sintomas e cinco estão mesmo positivos”. Aos 20 foram feitos testes, cujos resultados poderão ainda demorar a chegar.

Todos estão em isolamento em casa, pelo que o centro de saúde funciona agora com serviços mínimos: dois médicos, dois enfermeiros e algum pessoal auxiliar, “pouco”. “Serviços mínimos absolutos”. Em situação normal, haveria um mínimo de 30 profissionais, atualmente laboram sete.

A situação torna-se especialmente preocupante pelo facto de no distrito de Viana do Castelo, constituído por dez municípios, haver apenas dois hospitais, um no centro da cidade capital de distrito e outro em Ponte de Lima, mais pequeno. Ambos se localizam a cerca de 100 quilómetros de Melgaço. “O centro de saúde é muito importante para o apoio à população”, confirma o autarca.

Parada do Monte mantém a cerca sanitária

Parada do Monte já era parada, mas agora quase não se vê vivalma. “Como aqui, no concelho de Melgaço, fomos os primeiros, acho que as pessoas se assustaram. Sabe?”, adivinha Helena Barreiros, dona da única mercearia da aldeia. Continua a atender os clientes “só dos portões para fora”. Dentro é que ninguém entra. Se lhe calha adoecer, quem abastece as pessoas?

O mais difícil, diz-lhe a população, é ficar em casa. Depois, é tornarem-se estranhos uns aos outros, porque, “no fundo, não sabemos quem tem e quem não tem” o vírus. Helena, quando tinha fruta a mais, dava ao vizinho e agora foge dele.

Mas mantém a resistência porque “estamos numa freguesia muito envelhecida. Se morrem as pessoas de 80 anos para cima, 40% da freguesia vai embora”. Há que acatar as regras, mesmo em tempo de plantar batatas. “No fundo, é só triste”.