Covid-19. Cerco de Ovar mantém-se na “guerra contra o vírus”

Era uma decisão já esperada e que vai ao encontro da vontade manifestada ao Governo pelo Presidente da Câmara de Ovar. O Conselho de Ministros decretou, esta quinta-feira, a manutenção de cerca sanitária montada no município, onde 55 mil pessoas vivem sitiadas pelo vírus.

Como se pode ler no despacho, o Conselho de Ministros decidiu “prorrogar os efeitos da declaração de situação de calamidade e a cerca sanitária no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19, até 17 de abril de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar”.

O cordão mantém-se, mas fica agora menos apertado para empresas e restaurantes, tal como o autarca Salvador Malheiro tinha pedido aos governantes. “Deixei claro que era importante manter essa cerca, sobretudo para não deitarmos por terra todo o esforço que o povo vareiro tem feito e não deitarmos por terra todo o trabalho que temos vindo a fazer”, explica o edil, numa mensagem partilhada nas redes sociais.

“Nessa auscultação com o Governo tive também a oportunidade de deixar claro que as nossas empresas, as nossas indústrias, estão a sofrer mais do que as outras, pelo facto de estarem fechadas”, refere Salvador Malheiro. “Defendi que existisse um corredor de mercadorias para que as nossas empresas possam expedir o produto final e possam receber matérias-primas, para dessa forma minimizarem os seus prejuízos”, clarifica o autarca.

“Por outro lado, atendendo às solicitações de várias famílias e mesmo dos nossos restaurantes, defendi a possibilidade de existência de take away”, acrescenta o presidente da Câmara Municipal de Ovar, satisfeito por ver agora estas duas condições asseguradas na resolução do Conselho de Ministros.

Por parte de Salvador Malheiro, fica a garantia: “Tudo irei fazer para que esse despacho seja cumprido na íntegra, pois só dessa forma podemos estar a trabalhar em conjunto, em prol de vencer a guerra contra o vírus”.

“Temos de colocar a vida humana em primeiro lugar”

Num momento em que Ovar regista 343 infetados confirmados, 14 óbitos e cinco recuperados — contabilização municipal que é bem superior aos números da DGS —, Salvador Malheiro não tem dúvidas em afirmar que “este é, sem sombra de dúvidas, o desafio das nossas vidas”.

O presidente da Câmara Municipal de Ovar descreve que a situação no concelho está “ainda em algum descontrolo e é preciso fazer muitos testes”, consciente de que “estas decisões estão a causar muitos problemas às pessoas e muita aflição às empresas”. Ainda assim, exalta Salvador Malheiro, “temos de colocar a vida humana em primeiro lugar”, pois “de nada vale uma economia sem pessoas”.

Depois de vencida esta “batalha da saúde pública”, assegura, “cá estaremos para tentar reerguer a economia local e a comunidade”.