Covid-19. Bolsonaro não tem coragem para demitir ministro da Saúde, diz presidente da Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia, disse esta sexta-feira que, apesar dos ataques que faz, o Presidente do país, Jair Bolsonaro, não tem coragem para demitir o seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. As declarações foram feitas durante uma videoconferência promovida pelo jornal “Valor Econômico”.

“É fundamental que, no meio do processo [de combate à covid-19], a gente não tenha uma perda de um nome como o do Mandetta”, sublinhou o presidente da câmara baixa do Congresso. “Ao mesmo tempo, ele [Bolsonaro] não tem coragem de tirar o ministro e mudar oficialmente a política. Ele fica numa posição dúbia”, acrescentou, citado pela “Folha de S. Paulo”.

Mandetta e Bolsonaro estão em rota de colisão desde o início da crise provocada pelo novo coronavírus. O ministro tem defendido políticas de isolamento social, incluindo o encerramento de estabelecimentos comerciais, para evitar aglomerações e a propagação da doença. Por seu lado, o Presidente tem criticado o discurso e as medidas, defendidas por Mandetta e adotadas por governadores do país.

Falta “humildade” ao ministro, acusa Bolsonaro

Bolsonaro afirmou esta quinta-feira que está a faltar “um pouco mais de humildade” ao ministro. “O Mandetta, em alguns momentos, teria que ouvir um pouco mais o Presidente da República”, aconselhou. Questionado sobre as declarações de Bolsonaro, o ministro respondeu: “Não comento o que o Presidente da República fala. Ele tem mandato popular. Quem tem mandato popular fala. E quem não tem, como eu, trabalha.”

Para Rodrigo Maia, Bolsonaro atrapalha mais do que ajuda quando vem a público criticar o ministro, enquanto Mandetta tem tido “paciência e todo o equilíbrio” para reafirmar a posição do seu Ministério, sem ceder à pressão do Presidente. “Esse conflito que ele [Bolsonaro] constrói agora com o ministro, do ponto de vista concreto, não faz sentido, porque ele delegou ao ministro a área técnica”, acrescentou o presidente da Câmara dos Deputados, recordando que Mandetta foi escolhido por Bolsonaro.

A “Folha” escreve ainda que o ministro confidenciou a pessoas próximas que deseja deixar o cargo mas, segundo relatos, não pedirá para sair, remetendo para Bolsonaro a decisão de o afastar em plena crise sanitária.

Segundo os dados mais recentes, o Brasil conta 8.165 casos confirmados, 332 mortos e 127 recuperados da covid-19.