Covid-19. Assaltos caem a pique durante pandemia

O número de assaltos a estabelecimentos comerciais e a viaturas está em quebra acentuada desde o início da pandemia, avança o “Jornal de Notícias” esta sexta-feira. Porquê? Simples: neste momento, quase não há casas desocupadas e as ruas estão praticamente desertas.

Entre os dias 1 e 25 de março, por comparação com o mesmo período no ano passado, a GNR registou menos 106 assaltos a estabelecimentos, menos 85 furtos no interior de viaturas e menos 33 veículos furtados.

Também a PSP dá conta de quebras nos crimes contra o património desde a declaração de estado de emergência, apontando ainda que a criminalidade geral desceu 65% e a violenta e grave 55%.