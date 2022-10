Covid-19. 20% dos portugueses controlados circularam nas estradas sem justificação no sábado. PSP e GNR vão manter-se atentas

A Polícia de Segurança Pública realizou, no passado fim de semana, a nível nacional, 80 operações de vigilância rodoviária, com cerca de 4.000 viaturas controladas, no quadro normativo do estado de emergência. No último sábado, dia 28 de março, cerca de 20% dos condutores controlados não apresentaram motivos justificáveis para quebrar o isolamento social, tendo sido alertados para a necessidade de retornarem, de imediato, a casa.

O comando da direção nacional sublinha, contudo, a grande correção com que todos os cidadãos aceitaram esta indicação por parte da PSP, não havendo necessidade de recorrer a qualquer outro tipo de medida, nomeadamente “a cominação do crime de desobediência”. Já no dia 29, domingo, a percentagem de condutores sem motivos para circularem caiu para menos de 10%, também com um registo de grande correção por parte de todos os cidadãos.

Foram executadas pela PSP oito detenções por condução sob o efeito do álcool e 20 por condução sem habilitação legal e elaborados 11 autos por condução de veículo sem seguro. Esta postura manteve-se durante os dias seguintes e, uma vez que a situação de saúde pública não se encontra ainda normalizada, a PSP antecipa que continuará a ser necessária a atuação das forças de segurança no espaço público. Paralelamente, reforça o apelo para que todos os cidadãos mantenham comportamentos que reduzam o risco de contágio, nos termos indicados pelas autoridades de saúde.

Já a GNR, no fim de semana de 28 e 29 de março, no âmbito da opreação "COVID-19 Fique em Casa", realizou múltiplos controlos em localidades, vilas e cidades por todo o país e nas principais autoestradas de acesso a Lisboa e Porto (A1, A2, A3 e A4), tendo registado oito contraordenações rodoviárias.

Durante a operação foram abordados cerca de 4.500 condutores, dos quais cerca de 20% não mostraram encontrar-se ao abrigo de nenhuma das exceções previstas ao dever geral do recolhimento domiciliário. Instados a recolher ao domicílio, todos acataram as ordens.

O comando nacional da GNR refere que esta força de segurança se encontra diária e veementemente empenhada na salvaguarda das pessoas e bens, em especial perante o atual estado de emergência decretado devido à pandemia de covid--19, apelando a todos os portugueses que permaneçam em casa, limitando as saídas do domicílio ao estritamente necessário.