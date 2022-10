Covid-19 em Portugal. Google mostra dados de um país fechado em casa

O movimento dos portugueses em restaurantes, cafés, centros comerciais, parques temáticos, museus, livrarias, cinemas e demais espaços de venda a retalho e de recreação caiu 83% face ao que acontecia antes da pandemia de covid-19. A diminuição não deve surpreender, dado que muitos destes espaços foram entretanto encerrados, mas os números apresentados num relatório da Google permitem perceber padrões e comparar com outros países.

A gigante tecnológica analisou a mobilidade em 131 países, entre os quais Portugal, a partir dos dados dos utilizadores que usam smartphone e têm as definições de “localização” ativadas. A Google garante que os dados são protegidos e anonimizados, num sistema semelhante ao utilizado no Google Maps.

Dos gráficos apresentados AQUI (divididos por concelho) percebe-se uma queda de movimento junto das mercearias e farmácias portuguesas de 59%. Também nos transportes, que continuam a funcionar, o cenário é completamente diferente daquele que era há dois meses: 78% menos movimento em autocarros, comboios e metro, muito perto dos 80% de quebra em parques, praias, marinas e jardins públicos. Por oposição, e sem surpresa, o movimento junto a zonas residenciais subiu 22%. Os dados reportam a 29 de março e comparam com o valor médio do período entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro, antes de ter sido declarada a pandemia de covid-19.

Os números regionais não diferem muito da realidade nacional. Mesmo no distrito de Aveiro, que inclui o concelho de Ovar, o único até agora onde foi declarado o estado de calamidade pública, a quebra junto a áreas de retalho e recreação é igual (83%), enquanto nas mercearias e farmácias ascende a 61%, uma diferença residual.

As grandes dessemelhanças dão-se entre países. Se Itália e Espanha apresentam quebras semelhantes às portuguesas, ainda que ligeiramente acima, os números de países como a Suécia dizem quase tudo sobre a estratégia para lidar com a pandemia. As autoridades de saúde suecas consideraram dispensáveis os encerramentos de restaurantes, bares ou escolas, numa decisão justificada pela cultura do país: na Suécia, o contacto intergeracional é menor, abundam as casas com uma só pessoa e o distanciamento social é prática voluntária e frequente. Para se ter uma ideia das diferenças, além dos serviços abertos, o limite em ajuntamentos na Suécia é de 50 pessoas. Em Portugal, o reforço das medidas do estado de emergência proíbem encontros com mais de cinco elementos.

É também por isso que vemos um aumento da mobilidade dos suecos junto a parques, praias, marinas e jardins públicos (mais 43%) e descidas inferiores às dos restantes países em espaços como farmácias e mercearias (10%) ou espaços de recreação (18%) — apesar de menos restritiva, a Suécia impôs regras a bares e restaurantes, como a proibição de servir clientes ao balcão.

No site da Google, lê-se que a tecnológica “preparou este relatório para o ajudar a si e às autoridades de saúde públicas a entender as respostas às indicações de distanciamento social relacionadas com a covid-19. Este relatório não deve ser usado para diagnóstico médico, fins de prognóstico ou de tratamento”.