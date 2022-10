Covid-19: Vizela adapta escola para receber utentes dos lares infetados

A Câmara de Vizela anunciou que está a instalar um lar de retaguarda, numa escola do concelho, para receber utentes das instituições privadas de solidariedade social (IPSS) infetados pelo vírus da Covid-19. Segundo fonte da autarquia, a nova resposta tem sido preparada na Escola Básica e Secundária de Infias, cujas salas de aulas foram transformadas em quartos.

O município anunciou que estão disponíveis 56 camas, seis das quais articuladas, destacando-se a colaboração, neste projeto, de funcionários das escolas e voluntários, nomeadamente da instituição Fraternidade de Nuno Álvares de Braga.

O Rotary Clube de Vizela cedeu 31 camas e mesas-de-cabeceira, o Lions Clube de Vizela ofereceu 25 camas e mesas-de-cabeceira e várias empresas do concelho doaram jogos de banho, jogos de cama, colchões, colchas e cobertores.

Passada esta pandemia, informa ainda a autarquia, "parte significativa" deste equipamento será utilizado para a criação no concelho de um centro de acolhimento às pessoas sem-abrigo.

De acordo com os dados oficiais da Direção-Geral da Saúde, o concelho de Vizela, no distrito de Braga, conta, atualmente, com 11 casos de Covid-19.