Covid-19: Associação portuguesa cria pulseira de monitorização para doentes em casa

O Health Cluster Portugal (HCP) vai lançar uma pulseira de monitorização digital para pessoas infetadas com a covid-19, ou com suspeitas de infeção, que estão em casa, e que vai estar pronta em três meses, revelou esta sexta-feira a associação. "O objetivo é que, daqui a três meses, no máximo, esta solução esteja implementada", avançou à Lusa Joana Feijó, diretora de desenvolvimento de negócios do HCP - Polo de Competitividade da Saúde, especificando que se trata de uma adaptação feita a um projeto "muito longo" para responder à pandemia do novo coronavírus.

Segundo a responsável, a Smart Health Network, um 'braço' do HCO especializado nas soluções de saúde digital, já estava a desenvolver uma pulseira de acompanhamento à distância para as pessoas com doenças pulmonares, diabetes, insuficiência cardíaca e Alzheimer, adaptando-o agora à covid-19.

"O modelo é o mesmo, o que fizemos numa semana foi adaptar os parâmetros para os sintomas especiais relacionados com a covid-19", frisou Joana Feijó, especificando que, neste projeto, estão envolvidos 12 parceiros, desde centros de investigação a 'start ups', empresas e dois hospitais, o Hospital de São João, no Porto, e o Hospital de Braga.

A responsável adiantou ainda que estão 30 pessoas alocadas atualmente ao projeto, e que os trabalhos em curso envolvem, além da afinação dos sensores para os sintomas do novo coronavírus, a criação de um 'back office' (base de dados) que permita a consulta dos médicos de saúde pública.

"Já está decidido pelos parceiros que o projeto vai avançar, independentemente de haver financiamento externo ou não. Claro que estamos a concorrer aos fundos dos concursos que estão a ser abertos, mas temos 40 mil euros para lançar o produto nos próximos três meses", salientou.

Além da pulseira de monitorização digital, o HCP também está a trabalhar na criação de uma central de apoio técnico e de suporte à utilização de ventiladores, e de uma plataforma de 'e-learning' [formação à distância] que disponibiliza conteúdos sobre covid-19 para profissionais de saúde.

O HCP é uma associação privada sem fins lucrativos que reúne mais de 180 associados, entre 'start ups' e empresas do setor dedicadas à investigação, universidades, hospitais, organizações da sociedade civil e empresas das áreas da farmacêutica, biotecnologia, tecnologias médicas e serviços.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil. Dos casos de infeção, cerca de 200.000 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 246 mortes, mais 37 do que na véspera (+17,7%), e 9.886 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 852 em relação a quinta-feira (+9,4%). Dos infetados, 1.058 estão internados, 245 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.