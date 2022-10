As experiências em África, a lembrança trágica do 11 de Setembro e os miúdos em jaulas e caixões: covid-19, um balanço internacional

Europa

Bruxelas anunciou a suspensão das taxas alfandegárias e IVA para material médico como máscaras, equipamentos de proteção, kits de despistagem da doença e ventiladores abrangidos pelas medidas extraordinárias.

O ex-vice do Banco Central Europeu, o economista português Vítor Constâncio, defendeu esta sexta-feira que a emissão da dívida deveria ser responsabilidade da Comissão Europeia.

O aumento dos crimes na Internet é algo que deixa a Europol, o serviço europeu de polícia, “muito preocupada”. Entre essas crimes constam alguns como abuso sexual de menores ou desinformação. “Esta pandemia traz o melhor, mas infelizmente também o pior da humanidade. Com um grande número de pessoas a trabalhar a partir de casa e, geralmente, com sistemas de segurança desatualizados, os cibercriminosos aproveitam-se dessa situação”, explica num relatório a diretora executiva da Europol, Catherine de Bolle.

Mundo

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde pediu aos países que enfrentam a pandemia de covid-19 para não se precipitarem a suavizar as medidas de restrição e fez um apelo aos poderosos: alívio da dívida para os vulneráveis.

A mesma entidade, desta vez pela voz da diretora de programas do programa de emergência, Maria van Kerkhove, revelou que “há cada vez mais pessoas dos grupos etários mais jovens, nas faixas dos 30, 40 ou 50 anos, que estão nos cuidados intensivos e que estão a morrer”. O que se está a passar em África também está a preocupar a OMS: “O número de casos está a aumentar exponencialmente na região africana”, admitiu Matshidiso Moeti, a diretora regional para África. Por outro lado, o facto de estes países africanos terem fechado as fronteiras contribuiu para atrasar e dificultar a entrada da ajuda para enfrentar a pandemia.

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, interveio esta sexta-feira para seguir a mesma toada acima descrita: “É preciso um apoio massivo, tanto na área da saúde, como na economia por parte dos países desenvolvidos e das instituições financeiras internacionais dos países em desenvolvimento”.

Num dia em que o Peru decretou que homens e mulheres não podem sair à rua nos mesmo dias, houve uma história no coração da Europa que para muitos foi mais um episódio de racismo. O texto está na Tribuna Expresso e fala sobre a sugestão de dois médicos: fazer experiências em África para se descobrir algo mais sobre a covid-19. Afinal, se no caso da SIDA se fez o mesmo em prostitutas, vulneráveis e expostas, porque não?, pensaram eles. Didier Drogba, Demba Ba e Samuel Eto’o responderam: AQUI.

Mudando a cor da desgraça, agora o desemprego: a covid-19 já destruiu milhões de empregos pelo mundo. Estados Unidos e Espanha batem recordes históricos no que diz respeito ao desemprego. Noutros países, há milhões em trabalho parcial ou com salário subsidiado.

Os testes não são suficientes, já se sabe, e estará muita gente assintomática, impossibilitando a verdadeira contagem de casos de covid-19, mas um diretor médico executivo australiano arriscou um valor. Segundo Brendan Murphy, o número real de infeções no mundo pode ser cinco a dez vezes superior.

Do Brasil chega a história entre Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, relatada pelo presidente da Câmara dos Deputados. O Presidente brasileiro não tem coragem para demitir o homem que lidera a crise sanitária no país, acusa Rodrigo Maia.

Nas Filipinas, depois de o Presidente Rodrigo Duterte ter ameaçado matar quem rompesse a quarentena obrigatória, foi noticiado que crianças são despidas e trancadas em caixões e jaulas para cães, denunciou a Human Rights Watch. “Tratamento cruel, desumano e degradante por violarem as medidas de emergência”, alerta a ONG.

Em tempos de restrição de liberdades, pelo bem da saúde dos povos, há outros tipos de liberdade asfixiadas para que regimes tenham também eles mais saúde: a Reuters foi banida do Iraque por colocar em causa os números oficiais da doença no país.

Na Coreia do Sul, 60% dos infetados foram curados. O país, um dos casos estudados por supostamente estar a conter e a travar a trágica galopada dos números, superou esta sexta-feira os 10 mil casos.

Estados Unidos

Segundo o Instituto Johns Hopkins, são já mais de 273 mil infeções confirmadas no país: as mortes já superam as 7.000 e os recuperados estão perto dos 10 mil.

Em Nova Iorque há pelo menos 102 mil casos, com as mortes a superar um valor traumático para os habitantes: a covid-19 já matou mais gente do que o ataque terrorista de 11 de setembro contra o World Trade Center, em 2001. Era inevitável ver-se este paralelismo feito: há quase 19 anos morreram 2.700 pessoas, enquanto o novo coronavírus já matou 2.935 cidadãos de Nova Iorque. Os números estão longe de ficar por aqui.

Reino Unido

No espaço de 24 horas morreram mais 684 pessoas no Reino Unido. Ao todo são já 3.611, segundo o Instituto Johns Hopkins (208 pessoas recuperadas).

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vai continuar em isolamento já que ainda apresentou sintomas durante esta sexta-feira. “Ainda tenho febre e, por isso, de acordo com as diretrizes do Governo e apesar de já ter cumprido os sete dias de isolamento, vou continuar aqui até esse sintoma desaparecer”, informou num vídeo gravado a partir do N10.

Espanha

Aqui ao lado, o drama continua: mais 932 mortes em relação a quinta-feira. O Ministério da Saúde de Espanha informou que já morreram 10.935 pessoas, num país com mais de 117 mil infetados. O lado bom? Mais de 30 mil pessoas estão curadas.

O Governo espanhol informou esta sexta-feira que tem um avião com ventiladores retido em Ancara, na Turquia. Era uma simples escala, mas o Governo turco terá tido uma ideia diferente: ficar com os ventiladores para fazer face à crise sanitária no país, acusa o Ministério das Relações Exteriores.

França

Mais 588 mortes nas últimas 24 horas. A doença já levou 6.520 cidadãos daquele país. Os casos, segundo o Instituto Johns Hopkins, já ascendem aos 65 mil, com mais de 14 mil pessoas curadas.

As autoridades de saúde francesas revelaram esta sexta-feira que contabilizam 27.432 pessoas hospitalizadas, das quais 6.662 estão nos cuidados intensivos (35% tem menos de 60 anos).

Itália

Quase 20 mil pessoas estão curadas em Itália depois de contraírem a doença covid-19. São quase 120 mil casos confirmados deste o início deste surto, epidemia, pandemia: 14.681 mortes. Os especialistas ainda não estão confortáveis para dizer que o pior já passou.

O que, sim, se pode dizer é que o confinamento em Itália vai durar pelo menos até 2 de maio, informou esta sexta-feira o chefe da Proteção Civil local.

Já Giuseppe Conte, o primeiro-ministro italiano, aproveitou outro dia para apelar novamente à unidade da União Europeia. “Este é o momento de provarmos uma maior ambição, unidade e coragem”, escreveu Conte num texto no diário “La Repubblica”.

Alemanha

Angela Merkel está de volta ao trabalho depois de ter estado duas semanas em quarentena. A chanceler alemã tinha estado em contacto com um médico que viria a acusar positivo no teste ao vírus. No total, foram três testes negativos para Merkel.

O que também é negativo é a repetição de histórias de produtos de proteção contra a covid-19 que estão retidos em diversos países do mundo. Há milhares de máscaras retidas na Tailândia. O destino da mercadoria, agora apreendida no aeroporto de Banguecoque, é ou seria a polícia alemã.

O estádio do Borussia Dortmund, um clube do campeonato alemão, vai acolher a partir de sábado pessoas infetadas ou com suspeitas de estarem infetadas com covid-19. O anúncio foi feito esta tarde pelo clube onde joga Raphael Guerreiro, internacional português.

"Evidentemente é uma ideia invulgar, mas lá no estádio temos condições ótimas e acolhemos bem a proposta", justificou Dirk Spelmeyer, presidente da associação médica de Dortmund, cidade na região da Renânia do Norte-Vestfália, uma das mais afetadas na Alemanha pela pandemia.