Ramalho Eanes e o apelo aos “velhos” como ele: “Se necessário, oferecemos o ventilador ao homem que tem mulher e filhos”

Ramalho Eanes, atualmente com 85 anos, deixou um apelo aos mais velhos para que fiquem em casa e deem sempre o exemplo. No limite, sugeriu o antigo Presidente da República, que tenham a coragem de fazer sacrifícios se eles vierem a ser necessários.

“Nós, os velhos, vamos ser os primeiros a dar o exemplo. Não saímos de casa, recorremos sistematicamente aos cuidados que nos são indicados e mais, quando chegarmos ao hospital, se for necessário oferecemos o nosso ventilador ao homem que tem mulher e filhos”, disse em entrevista à RTP na noite de quarta-feira.

Um mensagem dura, mas, ainda assim, carregada de esperança. “Nós - e eu falo porque sou um velho de 85 anos - nós, os velhos, devemos pensar que a nossa situação é igual à dos outros. E se alguma coisa há, é a obrigação suplementar de dizer aos outros que isto já aconteceu, que se ultrapassou, que [esta crise] vai ser ultrapassada.”

General de carreira, o antigo Presidente da República acredita que todas as instituições, “Presidente da República, Governo, partidos, forças sociais, PSP, GNR, Forças Armadas”, têm estado à altura das suas funções, não deixando no entanto de criticar o facto de as Forças Armadas terem sido chamadas a intervir tão tarde.

Para Ramalho Eanes, se os hospitais não tivessem sido a “primeira linha de combate”, poderiam ter sido evitadas mais baixas. “Talvez tivesse sido melhor fazermos isso [decretar o Estado de emergência] com mais antecedência. Embora seja muito fácil dizer o que era melhor depois de as coisas terem acontecido”, disse.

Numa nota final, Ramalho Eanes defendeu ainda que, ultrapassada a pandemia do novo coronavírus, o papel do Estado terá necessariamente de ser repensado. “O Estado não pode ser um Estado mínimo, como se diz. O Estado tem de ser o Estado necessário e um Estado que não olhe apenas para a situação presente, para as eleições e para o resultado, mas olhe para o futuro e para o futuro da sua comunidade. E um Estado que procure fazer o que é indispensável para que esse futuro seja viável.”