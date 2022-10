Primeiro caso de covid-19 na ilha grega de Mykonos

As autoridades gregas referiram-se esta quinta-feira a "uma situação extremamente crítica" na ilha de Mykonos, após o anúncio de um novo caso da pandemia de covid-19 detetado nesta ilha das Cíclades e com enorme afluxo turístico.

Em Mykonos "a situação é extremamente crítica, toda a atividade na indústria da construção está suspensa por duas semanas, as pessoas devem permanecer em suas casas", sublinhou Nikos Haradalias, vice-ministro da Proteção civil, no decurso da conferência de imprensa diária.

As medidas foram adotadas após um habitante da ilha, com 69 anos, ter testado positivo, "o primeiro caso" nas ilhas das Cíclades, segundo o ministro.

Destino de milhões de turistas na época estival, Mykonos tem uma população fixa de 10 mil habitantes que preparam ativamente a temporada de verão.

Nikos Haradalias anunciou também que ao largo do porto do Pireu, perto de Atenas, as autoridades ordenaram esta quinta-feira o "isolamento" de 119 passageiros do paquete Eleftherios Venizelos que testaram positivo ao novo coronavírus.

O navio está em regime de quarentena desde 22 de março, após a descoberta inicial de 20 casos, que aumentaram para 119.

Os restantes passageiros, 260 pessoas de diversas nacionalidades, foram transferidas para hotéis da região de Atenas e vão ser repatriados nos próximos dias, indicaram as autoridades.

A Grécia regista até ao momento 53 mortos pela pandemia da covid-19 e cerca de 1.500 casos, na maioria em Atenas, no Peloponeso (oeste) e na província da Macedónia (norte).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação a terça-feira (+9,5%).