Hospital de São João. Um diário nos bastidores de uma pandemia mediática

Os dias nos hospitais são muito mais sobre a vida do que sobre a morte. Esta é uma verdade absoluta de que nos devemos consciencializar. O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), desde que entrou o primeiro infetado com a covid-19, já assistiu ao nascimento de mais de 175 bebés. E, inclusive, deu à luz o primeiro bebé do país filho de pais infetados com o novo coronavírus. Mas não são só vidas que nascem. Há vidas que se salvam. Também vidas que se perdem, é certo. Mas é sobre a vida que falamos todos os dias.

A vista para fora da janela do hospital é de que a missão das nossas vidas é vencer este inimigo invisível. E, em boa verdade, é. Não é só uma questão sanitária. É uma questão de humanidade e sobrevivência. E nesta guerra estamos todos. Todos contra um que leva muitos de nós. E dos nossos.



31 de janeiro

Numa sexta-feira, por volta das 19 horas, chegou-me a informação de que ia dar entrada no São João o primeiro suspeito de infeção pelo novo coronavírus. Um empresário italiano. Eu estava no ginásio, sentado numas escadas agarrado ao telemóvel, que não parava de tocar. Lembro-me de ouvir, entre as cerca de 70 chamadas que troquei em três horas, uma jornalista dizer para os colegas de redação: “Ele atendeu!”. Aqui já se evidenciava a importância mediática do novo vírus. As perguntas dos jornalistas eram muitas – se já tinha dado entrada, nacionalidade, género, local de residência, quais os sintomas, profissão, quando chegou a Portugal -, mas as informações difundidas eram escassas e, às vezes, até imprecisas. Chegou a ser noticiado que era português, noutros meios era italiano e, ainda noutros, chinês.



Durante todo o mês de fevereiro foi subindo o número de suspeitos que testaram negativo. Foi um mês de grande ansiedade mediática. E mesmo no hospital, que estava em fase preparatória, organizando circuitos, formando profissionais de saúde e preparando espaços. “Ninguém está preparado para uma catástrofe”, dizia um infecciologista. Contabilizavam-se suspeitos que testaram negativo até à exaustão. Os jornalistas chegaram a duvidar dos resultados quando demoravam a ser conhecidos.



24 de fevereiro

O São João começou a fazer, autonomamente, testes a doentes suspeitos da covid-19, uma semana antes do primeiro infetado. A ansiedade no hospital e na opinião pública era muita com os resultados. Esta nova valência veio serenar bastante a gestão dos processos, diminuindo o tempo para a obtenção dos resultados.



2 de março

Na primeira segunda-feira de março, pouco depois das 8 da manhã, chegou-me a informação de que estavam em confirmação dois suspeitos de infeção com o novo coronavírus. Um deles no São João: um português que esteve a trabalhar em Espanha. Horas depois, a confirmação no novo teste. Era um fado inevitável, uma certeza nos corredores. Mas foi apenas o primeiro dia de um hospital que não voltará a ser o mesmo!



Neste mesmo dia realizou-se mais uma reunião alargada do gabinete de crise, com múltiplos profissionais dos diversos serviços clínicos e não-clínicos. Durou pouco menos de duas horas. Tudo se reavaliava: os circuitos hospitalares, os testes, os tratamentos, o vírus, os equipamentos de proteção individual, os ventiladores, a comunicação. Em suma, o impacto na rotina hospitalar, os desafios e as necessidades, mas também as dificuldades e as preocupações. Discutia-se a premência, antes de a epidemia chegar em modo furação, de reforçar stocks de equipamentos de proteção individual, desinfetantes e outros equipamentos. Já havia a inquietação de proteger o hospital dos contágios dentro de portas e do medo do vírus se instalar nos profissionais.

3 de março

Mais um caso. No dia 4 de março, quarta-feira, outro. O número de infetados disparou ao longo do mês. A tensão e a preocupação começaram a aumentar, dentro e fora da janela.



12 de março

O primeiro curado da covid-19 em Portugal teve alta no São João. Troquei 120 chamadas em quatro horas e cinco minutos (foram as que o telemóvel conseguiu registar!). Era o balão de oxigénio de que o hospital e até o país precisavam. O número de infetados estava a disparar e as notícias de ânimo e esperança escasseavam. Foi, inclusive, um momento de alívio: nesse mesmo dia havia doentes que inspiravam muitos cuidados. No hospital, temia-se que surgisse a primeira morte antes do primeiro curado.



17 de março

Nasceu no CHUSJ o primeiro bebé em Portugal filho de pais infetados. O nascimento de um bebé de uma mãe infetada levantou dúvidas, nos profissionais e na opinião pública, quanto à transmissão do vírus e à relação entre o bebé e a mãe. 72 horas após o nascimento da menina fez-se novo teste: resultado negativo. Horas depois, a obstetra e o neonatalogista que acompanharam o processo falaram aos jornalistas. Esclareceram as questões sobre o parto, a amamentação, o estado clínico da mãe e da bebé e confirmaram a presença de mais grávidas infetadas com a covid-19.



27 de março

São João ultrapassou a barreira dos mil testes com resultados positivos. Nesta semana, o hospital de campanha do INEM apresentou uma fila que dava a volta ao seu perímetro com doentes para fazer o teste. Nessa sexta-feira, pelas 11 horas, algumas dezenas de pessoas aguardavam para entrar no hospital de campanha.



31 de março

Nesta terça-feira, um doente com covid-19 internado no São João celebrou 100 anos. No corredor, junto ao quarto, os profissionais de saúde e o Conselho de Administração cantaram os parabéns, segurando um bolo de aniversário. Um grande momento para encerrar o mês que mudou tudo. E mesmo este diário de bordo!



1 de abril

O CHUSJ efetuou 8732 análises covid-19 até esta data, 1605 das quais positivas (516 de doentes de outras instituições). Tem 153 doentes internados, dos quais 42 em Unidades de Cuidados Intensivos. 936 estão a ser seguidos em casa e conta já com 23 recuperados.



É diferente deambular por estes corredores estranhamente vazios. Escutar o silêncio inabitual, que alimenta receios, e cruzar-me com poucos rostos. Percorria entre 5 a 10 km a pé todos os dias entre o meu gabinete, no Conselho de Administração (piso 1), e os vários serviços, nos 11 pisos do hospital. Hoje, em teletrabalho desde 16 de março, vou ao hospital apenas três ou quatro manhãs por semana, para reuniões do gabinete de crise, entrevistas ou reportagens. Só posso circular no hospital após avaliação da temperatura na entrada dos profissionais, colocação de máscara e desinfeção das mãos. Todos queremos o hospital de volta. Mas a missão de derrotar este vírus sobrepõe-se a qualquer outro pedido neste momento.



Foi o primeiro mês de uma longa e dura maratona. Não é um sprint. Cá dentro nasceram bebés, curaram-se pessoas e perderam-se vidas, que tudo se fez para evitar. Mas nunca será uma vitória, mesmo que acabasse hoje, quando não chegamos todos ao fim.



Escreverei sobre o último dia da pandemia. Que venha rápido e que seja o fim. Do vírus, do confinamento, das saudades, da angústia. Ou o início. Dos abraços, das festas, das viagens, do regresso ao trabalho. Enfim, da felicidade e da liberdade. Ou, no mínimo, da simples normalidade das nossas vidas, e da do hospital. Aquela que perdemos e que ainda duvidamos que volte a ser o que era.