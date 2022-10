Decore esta frase - “este é porventura o maior desafio em Portugal dos últimos 45 anos”: covid-19, um balanço nacional

Isto vai continuar: até dia 17 de abril (pelo menos) o país permanece em estado de emergência. Isto vai mudar: as medidas vão ser mais rígidas e mais impeditivas. Esta quinta-feira a Assembleia da República aprovou o diploma presidencial que estende este período excecional por mais 15 dias e ainda acrescenta algumas medidas porque, como disse Marcelo Rebelo de Sousa numa comunicação ao país, é preciso “ganhar abril” e “este é porventura o maior desafio dos últimos 45 anos”.

A partir de Belém, o Presidente da República voltou a dirigir-se aos portugueses, tal como fez há duas semanas. Falou da importância de cumprir as normas, de ficar em casa e manter o distanciamento (“ganhámos a primeira batalha”) e lançou o futuro das próximas semanas, em que “não podemos desbaratar”, em que veremos subir os números de testes e infecções. Só depois começa a desaceleração do surto e, por fim, a vida normal - algo que Marcelo definiu como a quarta e última fase e que não apontou quando pode vir a acontecer.

A comunicação de Marcelo aconteceu algumas horas depois da aprovação do decreto no Parlamento e após o primeiro-ministro ter confirmado que a contenção agora vai ser maior:

- não são autorizados ajuntamentos de mais de cinco pessoas;

- estão proibidas deslocações para fora do concelho de residência entre 00h de dia 09 e as 00h de dia 13;

- vão ser concedidos indultos e perdões parciais de pena;

- a Autoridade para as Condições de Trabalho vai ter poderes reforçados para suspender despedimentos;

- a polícia e os militares ganham mais poderes de atuação;

- o Ministério da Saúde pode requisitar a qualquer momento os serviços de saúde privados.

“É fundamental que a Páscoa este ano seja vivida de uma forma diferente, porque temos aqui a oportunidade de fazer um último esforço que é necessário para contermos a expansão desta pandemia e podermos acelerar a fase em que as restrições possam gradualmente começar a ser levantadas”, justificou António Costa.

O mais recente boletim da Direção-geral da Saúde comprova o começo da desaceleração que quer Marcelo quer Costa já referiram. Esta quinta-feira (não se esqueça que os dados são referentes ao dia anterior) foram confirmados 9.034 casos de infeção pelo novo coronavírus (mais 783 pessoas em 24 horas). Significa uma nova queda na taxa de crescimento do número de doentes: 9,5%, quando no boletim anterior a percentagem foi de 10,9% e no anterior a esse de 16%.

O total de vítimas mortais está fixado nas 209 (mais 22). Os internamentos registaram uma das maiores subidas desde o começo da pandemia em Portugal: são mais 316 do que os contabilizados no dia anterior, perfazendo um total de 1.042 pessoas (representa um aumento de 43%). Nas unidades de cuidados intensivos estão 240 doentes (mais 10).

O norte continua a representar mais de metade dos novos contágios identificados. Mas se compararmos a situação nacional com o resto do mundo, Portugal distancia-se do cenário que vivem os italianos e espanhóis.

Entretanto, o Governo dos Açores impôs cercas sanitárias em todos os concelhos da ilha de S. Miguel. Em causa estão Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada (onde se situa a cidade que é a capital económica da região), Povoação, Ribeira Grande e Vila Franca do Campo.

Também esta quinta-feira os diretores de jornais e revistas portugueses uniram-se num apelo aos leitores: “Diariamente, versões em PDF, com a totalidade dos jornais e revistas nacionais, são partilhadas por e-mail, whatsapp ou em redes sociais, numa clara violação dos direitos de autor. É um crime e uma ameaça à informação livre”.