Covid-19. Se é funcionário público, se trabalha para o privado, se pensa deslocar-se ou até desobedecer: é isto que vai mudar

Penas agravadas para quem desobedecer às autoridades, requisição de meios e profissionais do privado se for necessário, mais restrições aos despedimentos e o impedimento de cessar qualquer contrato no Serviço Nacional de Saúde. A segunda versão do estado de emergência traz novidades e, se já se sabia que o decreto de Marcelo Rebelo de Sousa alargava a margem de atuação do Governo, comprova-se agora que o Executivo vai usar já pelo menos uma grande fatia desse poder reforçado.

Aos anúncios feitos por António Costa durante a tarde desta quinta-feira, que incluíam a proibição de ajuntamentos de mais de cinco pessoas ou a deslocação entre concelhos durante o período da Páscoa, juntam-se, numa leitura mais atenta do decreto que o Governo aprovou em Conselho de Ministros, várias outras novidades para este estado de emergência renovado.

Penas mais pesadas

Em primeiro lugar, o Estado terá uma mão mais pesada para quem desobedecer às novas regras e às ordens das autoridades. Neste documento, prevê-se que a “desobediência” e a “resistência às ordens legítimas da entidades competentes” resultem não só numa sanção penal como também no agravamento em um terço da pena normal. Ou seja, a pena poderá ir até um período de um ano e quatro meses ou uma multa de 160 dias nos casos menos graves, ou até dois anos e oito meses e uma multa de 320 dias nas situações mais graves, de desobediência qualificada.

Também é alargado o leque de agentes que podem impor estas regras: a polícia municipal ganha assim novos poderes, numa lógica que também reforça a atuação do poder local, uma vez que as juntas de freguesia terão a seu cargo a responsabilidade de recomendar à população que cumpra estas regras e a sinalização às autoridades de quem não as respeitar.

Saúde: privados podem ser requisitados, nenhum contrato acaba

Outra das principais novidades diz respeito ao setor da Saúde. A tutela de Marta Temido ganha poderes reforçados e passa a poder requisitar não só serviços e estabelecimentos de saúde dos setores privado e social, mas também de “qualquer tipo de bens e serviços”, incluindo os seus profissionais. Ou seja, qualquer trabalhador, serviço ou estabelecimento do privado pode agora ser chamado a ajudar ou ser utilizado pelo público. Na mesma lógica de ampliar a margem de atuação da Saúde, passam a estar debaixo da alçada de Marta Temido as decisões sobre os circuitos dos medicamentos, assim como o seu fabrico, e os equipamentos de proteção.

Quanto aos profissionais do SNS, não será possível, durante o período em que vigorar o estado de emergência, cessar qualquer contrato de trabalho, qualquer que seja o vínculo em causa. Ninguém sairá do SNS nesta altura, estabelece o Governo, nem por decisão do empregador nem do trabalhador - e também não será possível terminar agora contratos de prestação de serviços com o SNS, por iniciativa de nenhuma das partes.

Regras mais apertadas para despedir

A área do Trabalho tem sido das mais discutidas - e afetadas - no contexto da pandemia, com uma vaga de despedimentos que já é evidente e denunciada por sindicatos dos mais variados setores. Sob pressão para controlar esta tendência e proteger o emprego, o Governo determina, como António Costa anunciou esta tarde, o reforço de poderes (e de profissionais) da Autoridade para as Condições no Trabalho. E a versão final do decreto detalha que não só estes inspetores devem notificar o empregador sempre que verifiquem uma situação de abuso ou irregularidade, como também que enquanto a situação não for regularizada ou o seu desfecho for decidido em tribunal, o contrato manter-se-á e o trabalhador continuará a receber o seu salário.

Ainda no que toca ao Trabalho, mais concretamente aos trabalhadores da Administração Central, duas novidades: estes poderão ser obrigados a exercer funções na administração local; e poderão, com o seu consentimento, ser deslocados durante este período para instituições particulares de solidariedade social ou outras instituições - que podem ser dos setores privado ou social - que se dediquem a apoiar os mais vulneráveis (idosos, deficientes, crianças, etc).

Lares privados requisitados

Por causa do abandono dos mais velhos nesta altura, há poderes reforçados para o Estado que podem abrir instituições privadas que tenham as condições para isso, mas não tenham ainda licença. Além disso, as vagas nestas instituições passarão a ser geridas em conjunto com o Instituto de Segurança Social, segundo as indicações da DGS.

Na prática, com esta legislação, as vagas por preencher em lares privados podem ser requisitadas pelo Estado. Uma medida que vai ao encontro do que António Costa tinha dito no início da semana, da necessidade de implementar uma medida para acolher os mais velhos, alguns vítimas de abandono nos hospitais e que estão a ocupar camas hospitalares necessárias para acolher doentes. De acordo com o decreto, cabe ao ISS "realizar a gestão da ocupação destas vagas, privilegiando o acolhimento de pessoas com alta hospitalar e outras necessidades detetadas na comunidade". Assim, depois de uma alta hospitalar, a Segurança Social pode não só procurar vagas para um idoso nos lares convencionados como pode obrigar um lar privado a recebê-lo. A intenção é retirar estas pessoas que já não estão doentes (seja com covid-19 ou outra doença) dos hospitais, criando espaço de internamento nos hospitais.

Cercas sanitárias e funerais

Com o novo decreto, os ministérios da Administração Interna e da Saúde passam a estar responsáveis pela instalação de cercas sanitárias mediante proposta das autoridades da saúde. Há outros pormenores que não constavam do primeiro decreto que o Governo aprovou há quinze dias, como a obrigatoriedade de proprietários de máquinas multibancos, máquinas de vending e semelhantes de desinfetarem constantemente estes aparelhos ou o esclarecimento de que as funerárias podem continuar a realizar funerais, nomeadamente de doentes com covid-19.

Todos estes poderes reforçados do Governo vêm-se juntar aos que o primeiro-ministro já tinha anunciado em conferência de imprensa: a proibição de deslocações entre concelhos entre as zero horas de quinta-feira, dia 9, e as 24 horas de segunda-feira, dia 13 (quem tiver de deslocar-se para o trabalho precisa de ter uma declaração emitida pela entidade empregadora), assim como o fecho dos aeroportos nesse período; a proibição de ajuntamentos de cinco pessoas ou mais, exceto se forem de família próxima; a obrigatoriedade de consulta médica para quem chegue de uma lista de países concreta (que será definida pelo MAI e o Ministério da Saúde); e os indultos e perdões de penas a alguns presos, nos quais não se incluirão os autores de crimes particularmente graves, como homicídios ou violações.