Covid-19. São Miguel: ilha cercada por todos os lados

Em reunião extraordinária, o Conselho do Governo Regional dos Açores interditou a circulação entre os seis concelhos de São Miguel a partir da meia-noite desta quinta-feira. A Autoridade de Saúde Regional considera que a ilha se encontra em situação “epidemiológica potencial de transmissão comunitária ativa, com elevado risco de cadeias de transmissão em todos os concelhos”.

Quatro dias depois de ter imposto cerco sanitário ao concelho da Povoação, o chefe do Governo Regional, Vasco Cordeiro, decidiu agora alargar a interdição de circulação entre os todos os concelhos. Assim, só em situações excecionais será permitida a passagem entre Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo, Ribeira Grande, Nordeste e Povoação, “para evitar que a população de São Miguel fique sujeita à transmissão generalizada do novo coronavírus”

A medida de confinamento concelhio foi adotada numa altura em que o arquipélago dos Açores regista 63 casos diagnosticados de covid-19, 28 dos quais em São Miguel, e após recomendação da Autoridade de Saúde Regional, da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, da Delegação Regional da Associação Nacional de Freguesias e de cada um dos municípios de São Miguel.

Em conferência de imprensa, Vasco Cordeiro adiantou que a decisão foi também articulada com o Representante da República para os Açores. As cercas sanitárias vão estar em vigor pelo menos durante duas semanas, altura em que a medida será revista, encontrando-se ainda restrita a circulação e permanência de pessoas na via pública. Foi ainda determinado o encerramento do atendimento ao público em todos os serviços públicos da administração regional e local, de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na maior ilha do arquipélago.

O Governo dos Açores referiu ter articulado nas últimas horas com a Proteção Civil Regional a implementação de medidas exceção, em colaboração com as forças de segurança, destinadas a garantir o abastecimento de bens essenciais à população. Mantêm-se apenas em atividade sectores fundamentais à comunidade, bem como a circulação justificada a serviços como unidades de saúde e a assistência a idosos, menores e pessoas vulneráveis.

O presidente do Governo Regional adverte que estas medidas pretendem “salvaguardar a saúde pública” e sublinha que só “surtirão efeito se todos as cumprirem escrupulosamente”. “Neste ponto, o Governo dos Açores será absolutamente implacável com qualquer pessoa ou entidade que não cumpra as regras em vigor, remetendo para as entidades judiciais todas as situações de incumprimento”, alertou Vasco Cordeiro, citado em nota publicada no Gabinete de Apoio à Imprensa.

O desrespeito de dever de recolhimento pode ser punido com pena de prisão que poderá ir até 2 anos e 8 meses. Já quem tenha testado positivo e esteja no seu domicílio sem cumprir o dever de confinamento social incorre no crime de propagação de doença, que é punido com pena de prisão que pode ir até 8 anos. Em São Miguel, nas últimas 24 horas foram diagnosticados com covid-19 três pacientes do sexo feminino, de 23, 45 e 48 anos, todas profissionais de saúde, que estiveram em contacto com um caso positivo.

Na ilha Terceira também foram registados dois novos casos, uma mulher de 50 anos e um homem de 25 anos, na sequência de contacto com um caso positivo anterior. Na Graciosa também há um novo caso de infeção, uma mulher de 58 anos, do mesmo agregado familiar dos dois casos reportados na ilha do grupo central esta quarta-feira.“Todos apresentam situação clínica estável e estão, de momento, no domicílio”, refere o comunicado.

Três ilhas ‘imunes’ ao surto

Na ilha Terceira estão sinalizados 11 casos positivos, três na Graciosa, sete em São Jorge, nove no Pico e cinco no Faial. Das nove ilhas do arquipélago, até ao momento permanecem 'imunes' ao surto Santa Maria, Flores e Corvo. Para travar a propagação, o tráfego aéreo no arquipélago foi restrito a transporte de carga e doentes, enquanto a TAP mantém dois voos de ligação semanais entre o continente e os Açores, “fundamentada pelo Presidente da República com a continuidade territorial do país”, refere ao Expresso Francisco César, líder da bancada parlamentar do PS/Açores. Com a entrada e saída de embarcações proibida, apenas é autorizada a pesca artesanal à linha.

As maiores festas religiosas dos Açores, que atraem a São Miguel milhares de emigrantes e turistas, previstas para 15 a 17 de maio, foram canceladas pela primeira vez em 320 anos, tal como as festas do Divino Espírito Santo, que aconteceriam de 9 a 12 de julho.

O Parlamento Regional não fecha, mas esta sexta-feira a conferência de líderes vai analisar a possibilidade de as reuniões plenárias serem feitas por videoconferência, avança Francisco César. O deputado socialista garante que já foram aprovadas medidas locais, complementares às nacionais, de apoio à população, de forma a “minimizar o impacto da crise dura e profunda que se adivinha e que ninguém sabe quanto tempo irá durar”.