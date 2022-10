Covid-19. Rússia envia avião militar com máscaras e equipamento médico para os EUA

A Rússia enviou aos Estados Unidos um avião militar de carga, um Antonov An-124-100, com equipamento médico de variada natureza, incluindo máscaras. Foi o próprio presidente Donald Trump que deu a notícia, explicando que tudo resultou de uma conversa telefónica entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin. "A Rússia mandou-nos uma carga aérea muito, muito grande com coisas, equipamento médico, o que foi muito simpático", disse Trump.

Críticos de Trump notaram que o gesto da Rússia pode ser mais uma tentativa de exercer o chamado 'soft power', com o objetivo último de conseguir o levantamento das sanções impostas após a invasão da Ucrânia, que atingem não só o país como o círculo próximo de Vladimir Putin.

O Kremlin apresenta a oferta como um gesto humanitário. "Agora que esta situação afeta toda a gente sem excepção e é global, não há alternativa à ação conjunta num espírito de parceria e auxílio mútuo", disse o porta-voz de Putin, acrescentando que o presidente russo espera que os americanos retribuam ("se for necessário") quando os seus próprios fabricantes dos equipamentos médicos em causa estiverem a funcionar a bom ritmo.

Não é o primeiro gesto do género praticado pela Rússia. Anteriormente, já a Itália havia recebido vários aviões com equipamento médico, bem como laboratórios móveis de desinfeção, e 100 especialistas em vírus. Para o Irão, a Coreia do Norte e várias ex-repúblicas soviéticas seguiram cerca de 1.000 kits de teste.

No caso da Itália, 80% do que foi enviado não serve para combater o vírus, segundo o diário "La Stampa". As implicações geopolíticas das ofertas têm sido notadas. Um vice-presidente do Carnegie Endowment for International Peace, um 'think thank' dedicado à política externa, disse esperar que Trump tenha consciência do golpe de propaganda que está em jogo.

Entretanto, com a epidemia a ganhar terreno na Rússia - existe a suspeita de que os números estejam a ser deliberadamente minimizados pelas autoridades - foi criada uma aplicação oficial para controlar os infetados em auto-isolamento em Moscovo.

Está igualmente a ser instalado um sistema para atribuir a cada residente da cidade um código QR, que poderá ser lido pela polícia que aborde um cidadão a circular fora de casa, com o fim de determinar o objetivo da saída. O encerramento de estabelecimentos e a obrigação de permanecer em casa estão gradualmente a estender-se pelo país.