Covid-19. Quase 450 mil portugueses já entregaram declaração de IRS

Fechados em casa, em regime de lay-off ou mesmo sem emprego, e preocupados com o futuro – assim estão muitos portugueses desde que o novo coronavírus interrompeu a normalidade do dia-a-dia. Talvez por isso, no primeiro dia do prazo para a entrega da declaração de IRS foram batidos todos os recordes, conta o “Correio da Manhã” esta quinta-feira.

Até às 18h15 desta quarta-feira foram entregues 442.948 declarações de IRS, das quais 224.453 no modelo automático. Todos os anos, muitas famílias contam com o reembolso do Estado como uma injeção nas finanças pessoais. Esta ano, tendo em conta as circunstâncias, ainda mais.

Os números cedidos ao “CM” superam, por larga margem, o registo do ano passado. Em 2019, a 1 de abril, foram entregues 392 mil declarações de IRS.