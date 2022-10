Covid-19. Português em Dortmund envia um "abraço do tamanho da distância" que o separa de Portugal

Chamo-me Hugo Contreiras, vivo em Dortmund (Alemanha) há 5 anos e estou de quarentena voluntária há 9 dias. Gostaria de partilhar convosco a experiência que tenho vivido e o quanto a nossa rotina diária foi alterada desde que esta pandemia começou.

A situação aqui não é muito diferente daquilo que se tem vivido um pouco por todo o lado, as escolas estão fechadas, assim como as creches, os cafés, restaurantes e todos os lugares de diversão incluindo até os parques infantis. Os únicos estabelecimentos que podemos encontrar abertos são os hospitais, as clínicas, as farmácias, supermercados, bombas de gasolina e empresas que estejam ligadas à manutenção de equipamentos, tudo o resto está parado ou a trabalhar a partir de casa.

Na rua não se veem muitas pessoas e as que se veem circulam no máximo duas a duas espaçadas umas das outras mas sem qualquer equipamento de proteção, nos supermercados somos obrigados a levar o carrinho das compras para mantermos a distância uns dos outros, mas também aí é raro encontrar alguém com algum tipo de proteção, apenas as caixas têm todas uma espécie de vidro acrílico que protege o operador de caixa.

Enquanto fazemos as nossas compras, tudo parece bastante normal até nos apercebermos das prateleiras vazias! Então damos conta que não existem disponíveis muitos dos produtos que antes dávamos como garantidos e que agora não conseguimos encontrar em lado nenhum. Refiro-me por exemplo ao papel higiénico, à farinha e fermento de padeiro, as massas, feijões e ervilhas em lata, leite pasteurizado, entre tantos outros… Faltam principalmente os produtos de primeira necessidade que têm prazos de validade maiores.

Esta situação cria alguma ansiedade, faz-nos ir para casa e ficar atentos às notícias. Sintonizamos a rádio regional que não fala de outra coisa, quantos infetados temos e quantos mortos na nossa região. Todos os dias os números crescem e as notícias falam de falta de material nos hospitais. Ouvimos coisas incríveis que têm acontecido um pouco por toda a parte, que roubaram dois camiões carregados de material hospitalar, que roubam constantemente os desinfetantes disponibilizados nos espaços públicos, etc…

Apesar de toda esta confusão as pessoas parecem serenas. Existe uma grande confiança no sistema de saúde que é bastante diferente do português, aqui é obrigatório ter um seguro de saúde privado que comparticipa quase a 100% qualquer que seja o nosso problema de saúde. Se estivermos desempregados o Estado paga o nosso seguro. Esta política de cuidados de saúde fez com que ao longo dos anos as clínicas e hospitais privados proliferassem um pouco por todo o lado e é por essa razão que a Alemanha tem um número de camas UCI tão elevado comparativamente a muitos outros países da união europeia. Esta quantidade de meios disponíveis é o segredo para a grande taxa de sucesso na recuperação das 78.199 pessoas infectadas até ao momento, registando “apenas” 932 casos fatais.

A sensação que temos é que até agora a Alemanha está a conseguir controlar esta pandemia mas de qualquer forma, pelo sim pelo não neste momento vejo a minha companheira sentada em frente à máquina de costura a produzir as nossas próprias mascaras de proteção. Sabemos que mais cedo ou mais tarde elas serão obrigatórias para se poder sair à rua, o que a meu ver faz sentido e é uma medida que já deveria ter sido implementada há bastante tempo. Porquê? Porque a ideia de usar uma máscara não é para nos protegermos, mas sim para protegermos os outros de uma doença que não mostra sintomas, portanto como não sabemos se estamos contaminados ou não, o melhor é usarmos uma máscara sempre que sairmos. Desta forma reduzimos o risco de contaminação do ambiente, reduzindo também a probabilidade de contaminação de terceiros.

Ainda temos um longo caminho pela frente até conseguirmos erradicar esta doença e todos estamos a aprender durante o processo. Todos os dias ouvimos novas notícias sobre medidas que devemos tomar enquanto esperamos ansiosamente por uma vacina… é o melhor que podemos fazer neste momento. Rezo pelos que não podem ficar em casa e se esforçam diariamente para tentar manter ou recuperar a normalidade a que estávamos habituados. Esses são os heróis do nosso tempo, que merecem o nosso apreço e respeito. Temos que ter a noção que o esforço deles não dura para sempre e por isso todos temos que ajudar cumprindo o nosso papel, as nossas responsabilidades.

Se todos fizerem o que lhes compete depressa poderemos ultrapassar esta pandemia, mas apenas se todos cumprirem, porque todos juntos somos muito mais fortes. Protejam-se e protejam os outros para que todos nos mantenhamos saudáveis. Um grande abraço do tamanho da distância que nos separa… do vosso amigo Hugo.