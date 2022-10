Covid-19. Marcelo: as pessoas estão primeiro

Marcelo Rebelo de Sousa não esquece o drama económico que o país está a viver, dirigiu uma palavra de agradecimento a todos os portugueses que mantêm o país a funcionar, dos médicos aos camionistas, passando por cientistas e agricultores, mas no discurso ao país em que anunciou a renovação do estado de emergência por mais 15 dias o Presidente mostrou que, nesta fase, a sua prioridade é outra: salvar vidas e conter a epidemia.

Reconheceu que "vida e saúde exigem que a economia e a sociedade não parem", mas logo acrescentou que "sem vida e sem saúde o combate económico não pode ser travado com sucesso". Para já, resumindo a intervenção do Presidente, há um foco primordial: conter as pessoas para travar o surto, porque essa "mudança de comportamentos pode valer muitos milhares de vidas salvas".

"Ganhámos a primeira batalha", "ganhámos tempo com medidas restritivas" e "não podemos desbaratar" a contenção da epidemia que os números parecem mostrar estarmos a conseguir. Sem falsos otimismos - "todos entendem que o caminho é muito longo e muito exigente" -, Marcelo Rebelo de Sousa fez a pedagogia possível para os tempos que aí vêm.

"Vai custar ver os números a crescer", alertou, mas esse crescimento também tem que ver com o facto de "o número de testes estar a aumentar". E se conseguirmos que a percentagem de contágios continue a descer, serão boas notícias: "Uma percentagem a descer é um surto a quebrar".

Há quatro fases até podermos "estabilizar progressivamente a nossa vida" e, de acordo com a grelha do Presidente, ainda não estamos a meio da tabela. A primeira fase foi a da contenção abrupta para não haver rutura no Serviço Nacional de Saúde; a segunda, em que entramos agora, é a das "próximas semanas, neste mês crucial de abril", e tem um foco - "desacelerar o surto" para, numa terceira fase, se inverter o crescimento de casos, "embora ainda com números exigentes". Só depois, numa quarta fase que o Presidente não calendarizou, começaremos a retomar a nossa vida normal.

Para já ainda precisamos de estado de emergência e Marcelo não escondeu os galões de quem sempre foi favorável a decretá-lo, ao contrário do Governo, que começou por resistir: "Hoje praticamente todos compreendem bem porque é que o estado de emergência tinha de ser decretado como foi", afirmou o Presidente, embora tenha destacado o espírito de "todos unidos e solidários" que tem marcado a relação entre os vários agentes políticos. Marcelo ainda dirigiu uma palavra ao Governo, que reconheceu ter em mãos "uma exigente missão nacional".

Restou o "caderno de encargos" para a quinzena que aí vem e que, no essencial, compete ao Governo, a quem o Presidente alargou o campo de ação: proteger os grupos de maior risco; prevenir que o surto alastre nas prisões (o PR apoiará indultos propostos pelo Executivo); assegurar que nesta Páscoa não haverá deslocações nem festa de família; "pedir aos compatriotas [emigrantes] que adiem os seus planos" pascais; e definir o que fazer ao ano letivo.

Daqui a 15 dias ver-se-á se o estado de emergência continua. Para já, diz Marcelo, "vamos continuar a ter uma mudança radical nas nossas vidas".