Covid-19. Lionesa dá moratória na renda dos seus centros empresariais

O grupo Lionesa está a dar às empresas “residentes” no Centro Empresarial Lionesa e na Fábrica 3ás a possibilidade de suspenderem parte ou a totalidade dos valores de arrendamentos dos próximos seis meses.

A moratória permite que estes valores "sejam posteriormente liquidados, de forma diluída e sem juros, entre janeiro de 2021 e o final do contrato vigente entre cada empresa e o centro empresarial", anuncia a direção.

O apoio apoio já foi apresentado às 112 empresas e estabelecimentos comerciais do Centro Empresarial Lionesa e às 68 empresas da Fábrica 3ás, podendo entrar em vigor já a partir de abril e teve seis pedidos de adesão imediada, diz o grupo ao Expresso.

"É uma solução que implementamos para apoiar as empresas que estão connosco e que, tal como outras, se encontram a viver momentos difíceis." explica Pedro Pinto, presidente executivo e fundador do Grupo Lionesa, que se apresenta como o maior centro empresarial do Grande Porto, reunindo nas suas instalações mais de 5 mil trabalhadores.

O empresário acredita que este passo será seguido por outros operados do sector,