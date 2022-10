Covid-19. Hospitais privados internam 106 infetados

No espaço de uma semana, os hospitais privados internaram 106 doentes com Covid-19, revela em comunicado a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP).

“Face às centenas de cidadãos atendidos, à data de ontem [quarta-feira] estavam internados nos hospitais privados 106 doentes com Covid-19. Foram igualmente registados mais de 200 diagnósticos positivos que, entretanto, tiveram alta, pelo que os pacientes estão a ser acompanhados no domicílio”, especifica a nota de imprensa.

Com a entrada em vigor da fase de mitigação da pandemia, as unidades privadas passaram a assegurar o diagnóstico, tratamento e internamento, quando tal se justifica, dos pacientes com diagnóstico positivo para o novo coronavírus.

“Desde a passada quinta-feira que estão em funcionamento cinco hospitais privados de primeira linha, com um total de cerca de 330 camas destinadas a doentes com Covid-19, incluindo cerca de 80 camas de cuidados intensivos”, capacidade que pode ser aumentada em função das necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS), apurou o Expresso junto de fontes do sector.

De acordo com o presidente da APHP, Óscar Gaspar, citado no comunicado, “há também a registar nestes dias que, em diversas regiões do país, os hospitais privados têm dado o apoio solicitado como hospitais de segunda linha, nomeadamente no internamento de doentes que estavam nos hospitais públicos ou no acolhimento de residentes de lares”.

A APHP reitera, de novo, a “disponibilidade incondicional” dos hospitais privados para reforçar a colaboração com o SNS. “Tendo em conta que as necessidades dos portugueses em termos de cuidados de saúde (emergência médica, cirurgias, meios complementares de diagnóstico, internamento, etc) e de modo a garantir tempos de atendimento condizentes com a condição clínica e não sobrecarregar hospitais do SNS, os hospitais privados estão em condições de dar um importante contributo para um aumento assistencial”, assevera Óscar Gaspar.