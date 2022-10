Covid-19. Gastos das empresas europeias em tecnologia vão cair “significativamente” em 2020

Os orçamentos de tecnologias de informação (TI) a nível europeu “serão reduzidos significativamente a meio do ano” por causa da pandemia de covid-19 que afeta a Europa e o mundo. A conclusão é de um estudo realizado nas últimas semanas por analistas da consultora especializada em estudos de mercado na área das tecnologias IDC, esta quinta-feira divulgado.

Assim, atualizações desnecessárias serão suspensas e a maioria dos projetos de transformação de negócios será revista. Além disso, a utilização de ferramentas de colaboração para trabalho remoto poderá ser impulsionada, além de serem lançadas iniciativas para a utilização de tecnologias de automação, com ganhos na eficiência.

Se, por um lado, as despesas com dispositivos pessoais (por causa das restrições na oferta e na procura) e data centers ou centros de dados (na sequência dos atrasos nas cadeias de abastecimento) poderão cair, por outro, os gastos em ferramentas de colaboração online, segurança e tráfego de banda larga móvel deverão aumentar.

As oscilações na cadeia de abastecimentos da Ásia e da China, a diminuição da procura por consumidores e empresas e as restrições à capacidade dos fornecedores de tecnologias de informação na resposta à procura são os principais fatores com impacto negativo nos gastos em tecnologia.

Mais de 60% das empresas portuguesas cortam custos operacionais

Em Portugal, no entanto, a atual crise ainda não afetou os orçamentos de tecnologia, mostra um inquérito da empresa ao mercado nacional. Embora 41,9% das empresas esteja a equacionar rever os orçamentos de tecnologia – ou até já o tenha feito (16,7%) –, a maioria diz até que quer manter ou reforçar a despesa em hardware e software, tal como em serviços de TI e de comunicações.

Ainda assim, apenas 8% das organizações portuguesas não viram a sua atividade ser afetada pela pandemia do novo coronavírus – e 19% viram-nas ser “seriamente restringidas”. Muitas acreditam que as suas operações se irão manter, mas com um nível mais reduzido.

Ao nível sectorial, um terço das empresas portuguesas de distribuição e retalho, tal como das que operam na indústria e na construção, “serão seriamente afetadas”. Pelo contrário, a maioria das empresas financeiras não tem sofrido alterações no funcionamento e mais de 40% das empresas de media e telecom, bem como um quarto das empresas de serviços, continuam a funcionar normalmente. Na administração pública, o impacto é reduzido.

As empresas portuguesas estão preocupadas, em primeiro lugar, com o impacto financeiro da pandemia (nas receitas e nos lucros), mas também nos clientes, operações, colaboradores e cadeia de abastecimento.

É por isso que mais de três quartos das empresas já reviram ou estão a rever as suas prioridades de negócio, estando preocupadas com a melhoria da eficiência operacional, com a continuidade do negócio e com a redução de custos de funcionamento. E mais de 60% já reduziram ou estão a reduzir os custos operacionais.

Certo é que nem todas as organizações nacionais estão preparadas para lidar com a pandemia, mantendo as operações críticas do negócio, conclui a IDC. Os principais pontos fracos apontados pelas organizações são a manutenção do negócio e do relacionamento com os clientes, a proteção dos trabalhadores e a estabilização da cadeia de abastecimento.