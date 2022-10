Covid-19. CTT junta-se à Uber para alargar serviço de entregas rápidas a mais cidades

Os CTT e a Uber fecharam esta quarta-feira uma parceria para alargar a outras cidades o serviço de entregas rápidas até duas horas em áreas urbanas – conhecido como serviço Expresso para Hoje, anteriormente designado por CTT Now. O objetivo é criar “maior conveniência” no atual contexto de pandemia de Covid-19 e de estado de emergência.

Além de Lisboa, Porto e Braga, onde os CTT já prestam este serviço, com esta parceria este será alargado às cidades onde a Uber se encontra presente, como Aveiro, Coimbra, Évora, Funchal e cidades do Algarve.

No entanto, nestas novas cidades o serviço está apenas disponível para distâncias até dez quilómetros entre o ponto de recolha e de entrega – enquanto em Lisboa, Porto e Braga continua disponível para distâncias superiores a essa.

“A sinergia entre ambas as plataformas irá proporcionar uma maior vantagem às pessoas e empresas que, ficando em casa, poderão satisfazer os seus pedidos de entrega com rapidez e conveniência, fazendo com que a economia continue a funcionar, ligando pessoas e empresas”, declara em comunicado João Sousa, administrador executivo dos CTT.

Os pedidos de entrega podem ser realizados através da aplicação para telemóvel CTT Now ou no site dos CTT, tanto por particulares como por empresas. Aí é possível acompanhar o percurso do estafeta até ao momento da entrega. Quando esta é realizada por um estafeta da Uber, o cliente recebe um email a avisá-lo.

Recorde-se que, no contexto atual, os CTT reduziram os preços e condições especiais nos serviços digitais para empresas e clientes particulares até ao final de abril, apoiando assim “a criação de condições para promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional e a segurança e bem-estar das populações no âmbito da pandemia CoViD-19 em Portugal”, lê-se no comunicado. “Este serviço destina-se tanto a clientes particulares como a clientes empresariais e tem um desconto promocional de 20%, no âmbito dessas mesmas reduções.”

Além desta, os CTT já estabeleceram parcerias com a Associação Nacional de Farmácias, para entrega de medicamentos em casa, com o Governo, para a criação de lojas online (permitindo que PME ligadas ao retalho ou venda de bens físicos criem lojas online com grande facilidade, para venderem os seus produtos) e descontos nos preços dos serviços digitais até 30 de abril.

Também a Uber está a desenvolver uma solução B2B (negócio a negócio), para ajudar na escala e logística de retalhistas, empresas de bens de consumo e distribuidores. O Uber Drop-Off, que recorre aos motoristas da plataforma de mobilidade, pretende contribuir para “entregas mais eficazes”.