Covid-19 em Portugal. Mais de 9.000 infetados, 209 mortos e 68 recuperados: o boletim da DGS ao pormenor

Mais 783 casos registados na quarta-feira confirmam em Portugal um total de 9.034 com o novo coronavírus. A atualização desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) significa uma nova queda na taxa de crescimento do número de doentes – 9,5%, quando no boletim anterior a percentagem foi de 10,9% (e no de terça-feira de 16%).

Nos dados divulgados pela DGS, o total de mortes soma 209 (mais 22), com os internamentos a registarem a maior subida: são 1.042, ou seja, mais 316 do que os contabilizados no dia anterior, o que equivale a uma subida de 43%. Nas unidades de cuidados intensivos estão 240 doentes (mais 10).

As autoridades de saúde mantêm em vigilância 21.798 pessoas, estando 4.958 a aguardar os resultados dos testes efetuados. Subiu o número de doentes já recuperados – passou de 43 para 68.

Quanto ao número de casos suspeitos, desde janeiro, subiu para 66.895 (eram 59.457 no boletim anterior), não se tendo confirmado 52.903.

Na evolução da pandemia no país, é a região Norte que continua a registar mais casos. São 5.338 (lá foram acrescentados mais 54% dos novos infetados), havendo a lamentar 107 mortes. A ordem mantém-se, seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (2.207), a região Centro (1.161), Algarve (164), Alentejo (59), Açores (57) e Madeira (48, o mesmo número do boletim anterior).

Olhando para o quadro da mortalidade, há apenas duas mortes de mulheres entre os 40 e os 49 anos. Todos os outros óbitos atingiram maiores de 50 anos, mantendo-se como grupo com maior letalidade o das pessoas acima dos 80 anos: morreram 136 pessoas. De referir que Portugal tem uma taxa de letalidade global de cerca de 2%, maior – 9,2% - se se considerarem apenas os casos fatais abrangendo os maiores de 70 anos.

Fazendo a análise por concelho, Lisboa continua no topo (594 infetados), surgindo depois o Porto (556), Gaia (418), Gondomar (373), Maia (361) e Matosinhos (347). Em Ovar há 209 casos registados.