Covid-19 adia Cimeira do Clima

A 26ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, mais conhecida como Cimeira do Clima ou COP26, já não se vai realizar em Glasgow, na Escócia em novembro de 2020, mas sim um ano depois.

O anúncio do adiamento da mais importante conferência desde a assinatura do Acordo de Paris (2015) foi avançado pelo presidente da COP26, Alok Sharma, ex-ministro da Energia britânico. Num comunicado emitido esta quarta-feira, Sharma justificou a decisão dizendo que "o mundo está atualmente a fazer face a um desafio global sem precedentes e os países estão a concentrar os seus esforços em salvar vidas e a lutar contra a covid-19”. Contudo, disse vão continuar “a trabalhar incansavelmente” com os parceiros para “alcançar a ambição necessária para enfrentar a crise climática”.

A secretária executiva da ONU, Patricia Espinoza, sublinhou também que apesar de a Covid-19 ser a ameaça mais urgente que a humanidade enfrenta, as alterações climáticas continuam a ser a maior ameaça a longo prazo. Por isso apela países para olharem para “esta oportunidade de moldar a economia do século XXI para que seja mais limpa, verde, saudável, justa, segura e resiliente”.

Até agora, os compromissos internacionais de redução das emissões de gases de efeito de estufa têm estado muito aquém do necessário para impedir que as temperaturas médias mundiais não subam mais de 1.5-2°C, como acordado em Paris. E era suposto os países reforçarem os seus compromissos na cimeira de Glasgow.

A reunião preparatória da COP26, prevista para Junho em Bona, na Alemanha também foi adiada para outubro.