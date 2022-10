Covid-19: Um milhão de assinaturas apoiam apelo da ONU para cessar-fogo mundial

Uma petição lançada pela organização não-governamental (ONG) Avaaz, em apoio ao apelo da ONU para um cessar-fogo mundial, devido à pandemia da covid-19, atingiu esta quinta-feira um milhão de assinaturas, numa altura em que os conflitos não diminuem. No encontro diário com a imprensa, o porta-voz das Nações Unidas Stephan Dujarric congratulou-se com esta iniciativa. "Estamos muito felizes em ver a quantidade de pessoas que aderiram a esta petição. É importante colocar pressão nos combatentes", afirmou.

Esta petição 'on-line' foi lançada a 30 de março e respondeu ao apelo lançado por António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, para um cessar-fogo mundial. Se em alguns países, como Filipinas, Camarões, Iémen ou Colômbia, os grupos armados mostraram-se prontos para cessar as hostilidades, a verdade é que não materializaram essas intenções.

"Infelizmente as hostilidades continuam na maior parte das zonas onde nos encontramos", disse Laetitia Courtois, representante do Comité Internacional da Cruz Vermelha, junto da ONU. "Os combates continuam e os feridos continuam a chegar aos hospitais que têm o nosso apoio, por exemplo no Sudão do Sul", acrescentou.

Segundo Laetitia Courtois, o cessar-fogo permitiria aos agentes humanitários continuar a trabalhar em melhores condições e ter um impacto maior no momento da crise pandémica provocada pelo novo coronavírus.