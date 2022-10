Com as frotas das companhias em terra, a ANA deixou de cobrar o estacionamento nos aeroportos

A ANA decidiu não cobrar o estacionamento das aeronaves parqueadas nos aeroportos portugueses, atualmente transformados em grandes parques de estacionamento já que as companhias, com o espaço aéreo fechado, têm praticamente toda a frota em terra. A TAP tem a quase totalidade os seus 105 aviões estacionados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Beja.

"A ANA reservou na sua rede de aeroportos áreas dedicadas a estacionamento de contingência de longa duração para as companhias aéreas baseadas em Portugal e outras que dele necessitem. O estacionamento nas áreas de contingência não terá custos para as companhias aéreas", avançou ao Expresso fonte oficial da empresa, controlada pela francesa Vinci.

Quanto à descida de taxas aeroportuárias pedidas pelas companhias aéreas que operam em Portugal, a concessionária mostra-se mais reservada. Questionada pelo Expresso sobre se já há negociações com o governo para a descida de taxas, a empresa liderada por Thierry Ligonnière afirma que tem sido dada prioridade à proteção da saúde. "A ANA está em permanente contacto com o Governo sobre os vários temas relativos à gestão dos aeroportos nacionais. A prioridade tem sido dada aos temas relacionados com a proteção da saúde e a garantia do serviço público aeroportuário".

Mas acrescenta que dado o atual contexto as taxas são ajustadas em baixa. E explica porquê: "relativamente a taxas, refira-se que o modelo de regulação da ANA tem um mecanismo de ajustamento das taxas em função da procura de tráfego, pelo que, em cenários de redução do tráfego, como é o caso, as taxas são ajustadas em baixa".

Lay-off está para já afastado

Apesar de ter suspendido as contratações, a ANA assegura que "está empenhada em proteger o emprego e assegurar os postos de trabalho dos seus trabalhadores", e afasta para já a possibilidade de avançar com o lay-off.

"Com a abrupta redução do tráfego, a ANA está a implementar medidas de gestão e outras de caráter operacional de forma a evitar o tipo de medidas que referiu (o lay-off). Foram já tomadas medidas de corte ou redução, por exemplo, em serviços externos e suspensas as contratações. Foram também encerrados parcial ou totalmente alguns terminais", justifica a ANA em resposta ao Expresso.

"Tendo em conta o difícil momento que se vive em todo o sector da aviação, com os aeroportos de todo o mundo praticamente sem movimento, a ANA, numa tentativa de evitar a aplicação do lay-off, entrou em diálogo com os seus trabalhadores pedindo a colaboração voluntária de todos com um conjunto de medidas, como gozo de férias antecipadas, redução do tempo de trabalho em 20% e licenças sem vencimento", sublinha Thierry Ligonnière, o presidente executivo da ANA.

Todas estas medidas serão voluntárias e só serão executadas com o acordo do próprio trabalhador, sublinha a concessionária dos aeroportos portugueses.

"Vivemos um momento sem precedentes que a todos afeta. Na ANA faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para manter a sustentabilidade futura da empresa e a manutenção dos postos de trabalho. Asseguramos a continuidade do serviço público, garantindo o regresso a casa, a chegada de equipamento médico e o abastecimento de bens essenciais", assegura Thierry Ligonnière.