Câmara de Ovar pede ao Governo manutenção do cerco, mas menos apertado a empresas e restaurantes

O presidente da Câmara Municipal de Ovar começa por dizer, numa mensagem partilhada no Facebook, que vê com “bons olhos” a prorrogação do cerco sanitário, montado desde que foi decretado, no dia 17 de março, o estado de calamidade pública no concelho. A decisão será conhecida esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros.

Salvador Malheiro, que teve oportunidade de ser ouvido pelos governantes, frisa que “manter o cerco nada tem a ver com a criação de um novo”. Para o autarca, “trata-se, sim, de não desperdiçar todo o trabalho positivo que foi feito até hoje em Ovar”.

Ao Governo, o presidente da CMO manifestou a necessidade de criar um corredor de mercadorias para que as indústrias possam escoar produtos em stock e, dessa forma, reduzir prejuízos. Também a situação dos restaurantes foi lembrada por Salvador Malheiro, que pediu “a possibilidade dos take away poderem trabalhar”, à semelhança do que acontece em todo o país.

O edil considera que, “apesar dos indícios positivos no concelho”, onde 55 mil pessoas vivem entrincheiradas em casa e isoladas de todo o país, “a situação ainda não está controlada” e atira: “Esta é a hora de nos protegermos”.

Salvador Malheiro diz compreender “a insatisfação e a aflição de muitos”, nomeadamente das famílias e empresas, mas mostra confiança de que “este esforço que está a acontecer em Ovar, maior que nos outros concelhos, vai permitir sair mais cedo desta crise e reerguer a economia local mais depressa”.

O município regista 13 óbitos, cinco recuperados e 313 infetados pelo surto de Covid-19, de acordo com os números divulgados pelo presidente da câmara, muito superiores aos 209 casos confirmados esta quinta-feira no concelho por parte da DGS.