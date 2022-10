A gripezinha que já não é gripezinha, o apelo de Itália à Alemanha e uma notícia “de partir o coração”: covid-19, um balanço internacional

Europa

Esta quarta-feira foi noticiado que Bruxelas está a estudar a implementação de um fundo de 100 mil milhões de euros para travar o desemprego na Europa. O mecanismo visaria ajudar as empresas que avancem para a suspensão temporária de contratos e travar despedimentos coletivos.

A Presidente da Comissão prometeu durante o dia uma iniciativa para “ajudar milhões a não perderem o emprego”. A ideia é simples, diz Ursula von der Leyen: “Se as empresas não tiverem encomendas nem trabalho por causa de um choque temporário externo como o coronavírus, não devem avançar para o lay-off de trabalhadores, devem continuar a empregá-los, mesmo que com menos trabalho. Neste tempo, os trabalhadores podem aprender novas ferramentas que beneficiem a empresa e a eles próprios”.

Alguns países europeus estão a criar um serviço, uma app, que avisará sobre o contacto com pessoas infetadas. Este projeto conta com o contributo de 130 investigadores, cientistas, programas e especialistas em diversas áreas, como epidemiologia e privacidade. A app enviaria um aviso caso esse utilizador tivesse estado com alguém infetado.

Estados Unidos

A notícia que não se quer escrever chegou do Connecticut: um bebé com seis semanas de vida morreu com covid-19. A confirmação chegou pelo governador daquele Estado, Ned Lamont: “Os testes confirmaram ontem à noite [terça-feira] que o bebé deu positivo para a covid-19. É de partir o coração. Acreditamos que é uma das pessoas mais jovens no mundo a morrer na sequência de complicações provocadas pela covid-19”.

O cerco continua a apertar-se no país governado por Donald Trump. Desta vez foi o Estado da Flórida a decretar confinamento geral.

Quanto a Trump, o Presidente dos Estados Unidos acreditava num “milagre” pascal mas agora antecipa “duas semanas muito dolorosas”. Está menos confiante, o discurso parece andar mais próximo do drama vivido por lá: 200 mil casos confirmados. Só em Nova Iorque já perderam a vida 1.900 pessoas e o governador Cuomo já admitiu que os números vão continuar a subir.

Outra notícia chegada dos EUA: o trompetista norte-americano Wallace Roney morreu esta quarta-feira vítima do novo coronavírus.

Brasil

A “gripezinha” é afinal o “maior desafio” da uma geração, diz agora Jair Bolsonaro. “A minha preocupação sempre foi salvar vidas. Tanto as que perdemos pela pandemia como aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome”, disse esta quarta-feira o Presidente do Brasil. “Coloco-me no lugar das pessoas e entendo as suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada.”

Esta quarta-feira a “Folha de São Paulo” noticiou que os cemitérios locais têm pelo menos 30 enterros por dia: há suspeitas de infeção com covid-19 nos corpos que vão a enterrar.

A “Folha” diz que esses cemitérios estão a receber entre 30 e 40 corpos diariamente e que muitas dessas mortes não estão a constar como óbitos relacionados com a covid-19 e a serem contabilizadas pelo Ministério da Saúde brasileiro. Faltam os resultados do Instituto Adolfo Lutz.

Itália

Mesmo em tempos de angústia há intervalos para gentileza: um doente infetado num hospital italiano foi surpreendido com um bolo de aniversário. Mas a inevitável realidade volta para agitar as águas: 727 mortes nas últimas 24 horas e 4.035 pessoas nos cuidados intensivos, o que ajuda a explicar a pressão a que estão submetidos os serviços de saúde de Itália. Ao todo estão hospitalizados 28.403 cidadãos.

A batalha retórica continua a circular num vaivém em espaço europeu. “Se somos uma União, está na hora de o provarmos”, disse Giuseppe Conte, o primeiro-ministro de Itália, pedindo assim mais solidariedade à Alemanha. E como seria essa solidariedade? “Deve ser expressada num plano comum que garanta, pela transparência e rigor de todos os participantes, que não ficamos apenas por uma união de transferências”, explicou.

O confinamento em Itália foi prolongado até 13 de abril, anunciou o ministro da Saúde daquele país. “Não devemos confundir os primeiros sinais positivos com um sinal de que ‘tudo está limpo’. As informações mostram que estamos no bom caminho e que as decisões drásticas estão a dar frutos.”

A Reuters noticiou esta quarta-feira que vários ataques de hackers levaram ao encerramento do site da Segurança Social. Numa altura em que os italianos se preparam para pedir benefícios para enfrentarem o rigoroso lockdown italiano, o site deixa assim de dar resposta. Foi o ministro que tutela a Segurança Social, Pasquale Tridico, que o confirmou. Até aqui tinham sido registadas 339 mil candidaturas por parte de cidadãos para receberem 600 euros.

Alemanha

As medidas de distanciamento social foram prolongadas por Angela Merkel: “Avaliámos a situação hoje e confirmamos que as restrições são válidas até 19 de abril”.

Segundo a chanceler, há consenso quanto à necessidade de não relaxar ou abrandar as medidas de distanciamento social. Merkel desaconselhou, por isso, quaisquer “viagens particulares ou visitas a familiares”.

O Governo alemão investiu ainda numa sensibilização contra o dia das mentiras, 1 de abril. “O corona não é uma brincadeira”, avisou o Ministério da Saúde da Alemanha. “Na atual situação pedimo-vos que evitem inventar histórias sobre o coronavírus.”

Reino Unido

“Um dia muito, muito triste.” Foi assim que Boris Johnson definiu esta quarta-feira, que registou 563 mortes nas últimas 24 horas.

O primeiro-ministro britânico, também ele infetado com covid-19, diz que o caminho está traçado, que devem continuar o programa que implementaram, “com as metas” definidas. Desse modo “tenho a certeza absoluta de que começaremos a empurrar os números para baixo”.

França

Voltaram a ser 24 horas negras, com 509 novas mortes. É um recorde. Atualmente são quase 60 mil os casos confirmados em França.

O país governado por Emmanuel Macron propôs um Fundo Europeu para contornar a oposição às coronabonds. A ideia foi proferida por Bruno Le Maire, o ministro das Finanças, que sugeriu esse fundo para financiar a retoma económica depois da crise motivada pela pandemia: “Não devemos ficar obcecados com a palavra coronabonds”, disse ao “Financial Times”.

A população ficou a saber também que a Áustria vai receber doentes franceses com covid-19. Alemanha, Suíça e Luxemburgo já o faziam, mas a Áustria torna-se o primeiro país sem fronteiras com França a prestar este auxílio.

Espanha

Mais um dia, mais um recorde: 864 mortes nas últimas 24 horas. É já o quinto dia consecutivo acima das 800 mortes. Num país com 102 mil casos identificados, mais de 22 mil recuperaram.

De Espanha veio ainda a notícia de que haverá 40 milhões de telemóveis rastreados para enfrentar a pandemia. O estudo DataCOVID, promovido pelo Ministério da Economia e Transformação Digital em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística, vai permitir analisar as deslocações da população durante este período de emergência sanitária.

O presidente do governo autonómico da Catalunha, Quim Torra, acusou negativo num novo teste ao coronavírus, recebendo alta médica duas semanas depois de ter acusado positivo. Torra iniciou o seu isolamento a 13 de março.

Mundo

A Organização Mundial da Saúde vai ajudar a Coreia do Norte com 820 mil euros. A ideia é apoiar a travar a doença no território. Pyongyang diz que não há qualquer caso no país, mas observadores internacionais veem esse cenário como muito improvável.

Vai chegar um contingente de médicos cubanos a Angola. Luanda pediu ajuda a Havana. As entradas no país a partir da fronteiras com a Namíbia preocupam o Presidente, João Lourenço.

O clima vai ter de esperar um pouco, embora seja talvez o único beneficiado da pandemia. A Conferência climática COP26, agendada para novembro, foi adiada para 2021.

O desemprego preocupa na Áustria. Em termos absolutos, a taxa de desemprego nunca esteve tão alta desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Departamento do Trabalho austríaco divulgou os números: na terça-feira (31 de março) havia 562.522 desempregados, um aumento de 52,5% em relação ao período homólogo de 2019. A hotelaria e a restauração têm sido os sectores mais castigados, seguidos da construção e transportes e armazenamento de mercadorias.

Uma ONG alertou para o risco de contágio acelerado de covid-19 em campos de refugiados. Em causa estão os casos problemáticos na Grécia (Moria), Síria (Al Hol) e Bangladesh (Cox’s Bazar). Teme-se que o ritmo de contágio supere o do cruzeiro Diamond Princess, onde se transmitiu o vírus quatro vezes mais rápido do que em Wuhan, o epicentro do surto.

Em África, os ministros das Finanças pediram um perdão da dívida total durante três anos.