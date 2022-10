Covid-19. Trump acreditava num “milagre” pascal, agora antecipa “duas semanas muito dolorosas”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou atrás na sua desvalorização do impacto do coronavírus e tirou o pé do acelerador para o regresso à normalidade, deixando esta terça-feira um alerta: “Quero que todos os americanos se preparem para os dias difíceis que temos pela frente. Vamos atravessar duas semanas muito difíceis e dolorosas.”

Numa conferência de imprensa de duas horas na Casa Branca, Trump falou de um amigo que está em coma por causa da covid-19. “Não é a gripe. É cruel. Veio do nada”, acrescentou, apesar dos meses que o vírus já leva desde que surgiu na China no final do ano passado.

Há menos de um mês, o Presidente resistiu aos apelos para reconhecer a seriedade da pandemia, fazendo equivaler o coronavírus à gripe normal. “No ano passado, 37 mil americanos morreram com gripe. Nada foi encerrado, a vida e a economia continuaram. Neste momento, há 546 casos confirmados de coronavírus e 22 mortes. Pensem nisso!”, escreveu então no Twitter.

Na semana passada, Trump manifestou o desejo de retomar o curso normal da economia americana na altura da Páscoa, que este ano se celebra a 12 de abril. No entanto, com o número de casos no país a aproximar-se dos 200 mil e o de mortos a ultrapassar os quatro mil, deu uma guinada no discurso.

Governadores acordaram “muito tarde”, acusa Trump

Se há um mês previa um “milagre” que faria o vírus desaparecer, Trump lamenta agora que os estados de Nova Iorque e de Nova Jérsia tenham acordado “muito tarde” para o problema.

O governador de Nova Iorque, o democrata Andrew Cuomo, tem criticado repetidamente o Presidente republicano por não acionar os instrumentos necessários para acelerar a produção de ventiladores e de outros equipamentos vitais.

Mesmo com o cumprimento rigoroso das medidas de distanciamento social em todo o país, entre 100 mil e 240 mil americanos poderão morrer, revelam projeções de especialistas.

Os EUA têm atualmente mais casos de infeção por covid-19 do que qualquer outro país, tendo também ultrapassado o número de mortos na China.