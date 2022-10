Covid-19. Pedidos de testes registam aumento exponencial - Unilabs no limite da capacidade

Nos últimos três dias, desde que a prioridade do Governo passou a ser “testar, isolar e proteger” para evitar a contágio do novo coronavírus, a Unilabs verificou um aumento exponencial de solicitações para marcação de testes de rastreio, a rondar os 2000 contactos por dia. “A situação tem criado dificuldades de marcação a milhares de pessoas, mas o nosso Call Center tem atendido todas as chamadas possíveis e continua aberto a marcações, sempre que exista disponibilidade”, garante ao Expresso Luís Menezes, que pede a compreensão dos portugueses num momento tão difícil para o país e para os profissionais e instituições de saúde.

O diretor-geral da Unilabs adianta que a capacidade limite de produção de testes do laboratório é de 1000 testes por dia, sublinhando que é “ineficaz, de momento, estar a acelerar e produzir mais colheitas de rastreio, perante uma capacidade laboratorial finita”. “A limitação de meios não é apenas da Unilabs, mas do país e do mundo", frisa o responsável do laboratório privado, localizado no Porto.

A funcionar no máximo da capacidade, em coordenação conjunta com as autoridades de saúde, Luís Menezes diz que a Unilabs teve a preocupação de descentralizar o rastreio da população, não se restringindo aos grandes centros urbanos. “Mesmo que nos acarrete mais custos e recursos humanos, preferimos fazer menos testes em Lisboa e no Porto e descentralizar o rastreio em 12 locais, com o apoio das câmaras municipais”, refere o ex-deputado do PSD.

O primeiro Centro de Rastreio 'Drive Thru', que permite a recolha de amostras em segurança sem os utentes saírem do carro, testes gratuitos quando referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde e ainda de pessoas suspeitas de infeção com prescrição médica, arrancou há mais duas semanas no Porto, modelo também instalado em Lisboa, Guimarães, Braga, Valongo, Famalicão, Lousada, Viseu, Gondomar, Famalicão, a funcionar a partir de segunda-feira, mas também em Bragança e Mirandela. “Estamos todos no mesmo barco e a região de Trás-os-Montes não pode ser esquecida.”

Além do rastreio nos centros móveis, Luís Menezes adianta que a Unilabs Portugal tem de responder a solicitações de outras entidades também consideradas prioritárias no contexto atual, como os hospitais públicos, lares de idosos, bem como outras entidades de saúde cujo normal funcionamento necessita destes testes. “Somos o único laboratório privado a produzir testes no norte do país e, por mais que se queira aumentar a capacidade instalada, esbarrámos na falta de equipamentos laboratoriais, reagentes de análises e de proteção individual”, afirma.

“Todos os grupos laboratoriais privados estão juntos nos esforços de combate ao surto, apoiando a resposta nacional”, assegura Luís Menezes, que elogia a coordenação que está a ser feita pelas autoridades de saúde. Apesar de a prioridade do Governo ser a realizar o maior número de diagnósticos para conter a propagação do vírus, Luís Menezes lembra que, para já, a capacidade total de testes no país e com resultados em tempo útil é de seis a sete mil por dia”, contando com os três mil do sector.